HOSPITAL NAVAL DE PUNTA ARENAS OFRECERÁ PROGRAMA DE CIRUGÍAS SOLIDARIAS EN TRES ESPECIALIDADES HASTA DICIEMBRE

Un programa de cirugías solidarias destinado a pacientes Fonasa y particulares que no han podido acceder oportunamente a una intervención quirúrgica comenzará a ejecutarse durante agosto en el Hospital de las Fuerzas Armadas de Punta Arenas. La iniciativa, impulsada por el equipo médico del recinto asistencial, contempla cirugías en las áreas de cirugía general, ginecología y traumatología, y se extenderá inicialmente hasta diciembre de 2026.



El anuncio fue realizado esta mañana por el doctor Diego Godoy, cirujano del Hospital de las Fuerzas Armadas, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde explicó que el objetivo es colaborar con la disminución de las listas de espera que afectan a la Región de Magallanes.

"Como hospital naval, si bien es cierto nuestra población objetivo son los servidores navales o Ejército, FACH y su familia. También tenemos claro que la lista de espera aquí a nivel regional de pacientes Fonasa es bastante extensa. Tanto cirugía del ámbito de la cirugía general como de traumatología y ginecología generalmente. Y tanto a nivel de Magallanes como a nivel nacional, las listas de espera son extensas, los pacientes a veces no pueden acceder de manera expedita a operarse y por tal motivo, como hospital en el fondo quisimos generar un programa en el cual pudiéramos abrirle las puertas a pacientes Fonasa para que se operen en nuestro hospital. Y de esa manera disminuir un poco las brechas de atención que existen actualmente", señaló el especialista.

Tres especialidades y diversas patologías

El programa contempla intervenciones quirúrgicas en tres grandes áreas.

En cirugía general se realizarán operaciones de hernias inguinales y vesículas. En ginecología se incluirán histerectomías, ligaduras tubarias y cirugías por quistes ováricos. En tanto, en traumatología se efectuarán procedimientos como prótesis de cadera y rodilla, además de cirugías de hombro, meniscos y reconstrucción de ligamentos cruzados.

Según explicó Godoy, los pacientes deberán contar previamente con un diagnóstico y la indicación quirúrgica emitida por su centro de salud, ya sea del sistema público o privado.

"El programa está dirigido principalmente a pacientes Fonasa, que presentan algunas de estas patologías previamente mencionadas y que ya tengan su diagnóstico hecho en su sistema de salud. El paciente que tiene los cálculos en la vesícula, que ya le hayan realizado su ecografía y él sepa que tiene que operarse, pero por motivos de lista de espera no ha podido resolverse, o si es que un paciente que se atiende en clínica, por motivos de dinero no ha podido tampoco acceder a la cirugía, pueden con el estudio ya hecho previamente acceder a nuestro hospital y ser operados finalmente."

Evaluación previa y proceso de postulación

Los interesados deberán enviar sus antecedentes médicos, exámenes e información clínica al correo [email protected] o presentarlos directamente en el Hospital de las Fuerzas Armadas.

Tras una revisión inicial, quienes cumplan los requisitos serán citados a una evaluación presencial con el especialista correspondiente, instancia en la que se revisará el riesgo quirúrgico y se determinará su incorporación al programa.

"Se va a evaluar personalmente al paciente. En el fondo se le va a explicar en qué consiste la cirugía. Se va a evaluar el riesgo operatorio y finalmente se va a ver si cumple criterios de inclusión. Y en ese caso se planifica la cirugía."

Atención solidaria

Uno de los aspectos más relevantes del programa es que el equipo médico participará de manera voluntaria, por lo que los pacientes únicamente deberán asumir los costos asociados al uso del pabellón y los insumos clínicos.

"Estas cirugías solidarias no consideran cobro por profesional. Ni el cirujano, ni el anestesista, ni el personal de pabellón va a cobrar por estas prestaciones, sino que van a ser totalmente solidarias con personal voluntario. Y el paciente finalmente va a terminar costeando lo que es el derecho de pabellón, los insumos, pero el resto de cosas son de manera voluntaria. Eso es como el ámbito social del programa y cómo buscamos ayudar en el fondo a la población que de otra forma no tiene acceso a la cirugía."

Un programa con proyección

El doctor Godoy explicó que, si bien el plan comenzará en agosto y se extenderá hasta diciembre, la intención del equipo es evaluar sus resultados para mantenerlo en el tiempo.

"Nuestra intención es hacer un programa que dure hasta diciembre. Y posteriormente, tras un análisis, perpetuar este programa y desarrollarlo en los años venideros también para poder seguir apoyando de esa forma a la población."

Finalmente, reiteró que podrán postular pacientes Fonasa e incluso particulares que ya cuenten con diagnóstico e indicación quirúrgica, pero que no hayan podido acceder a una operación debido a las listas de espera del sistema público o por falta de recursos económicos para costear una intervención en el sector privado.



