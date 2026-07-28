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28 de julio de 2026

CLUB DE LEONES PUNTA ARENAS INVITA A LA COMUNIDAD A PARTICIPAR EN UNA GRAN VENTA DE GARAGE SOLIDARIA

La jornada se desarrollará el sábado 8 de agosto en la sede del Club de Leones, con el objetivo de reunir recursos para financiar sus programas de ayuda a la comunidad.

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Con el propósito de reunir recursos para continuar desarrollando sus distintas iniciativas de apoyo a la comunidad, el Club de Leones Punta Arenas realizará una Gran Venta de Garage Solidaria, instancia abierta a toda la ciudadanía.

La actividad se llevará a cabo el sábado 8 de agosto, entre las 09:00 y las 17:00 horas, en la sede de la institución, ubicada en Ignacio Carrera Pinto N° 1038, donde los asistentes podrán recorrer una amplia variedad de artículos y encontrar productos a precios accesibles.

Desde el Club de Leones destacaron que la totalidad de los fondos recaudados será destinada a financiar los diferentes operativos sociales y acciones solidarias que la organización desarrolla durante el año en beneficio de personas y familias de la comuna.

La invitación es a que la comunidad participe, vitrinee y encuentre verdaderos "tesoros", colaborando al mismo tiempo con una institución que históricamente ha impulsado iniciativas de servicio orientadas al bienestar de la población.

Quienes deseen conocer más detalles sobre la actividad o el trabajo que realiza el Club de Leones Punta Arenas pueden visitar sus redes sociales en Instagram (@clubdeleonespuq) y Facebook (@leonespuntaarenas).

La organización hizo un llamado a las familias magallánicas a sumarse a esta jornada solidaria, recordando que cada compra contribuirá directamente a fortalecer los programas sociales que desarrolla el Club de Leones en Punta Arenas.



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