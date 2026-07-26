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26 de julio de 2026

COLMEVET INICIA CAMPAÑA DE DONACIONES PARA APOYAR A ANIMALES AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES

​El Colegio Médico Veterinario de Chile habilitó una cuenta para reunir recursos destinados a la atención de animales afectados por el sistema frontal en las regiones de Coquimbo, Atacama y Valparaíso.

colmevet

El Colegio Médico Veterinario de Chile (Colmevet), a través de su Comisión Nacional de Respuesta a Desastres (CNRD) y sus Consejos Regionales, inició una campaña de donación de recursos para apoyar a los animales afectados por las inundaciones registradas en la zona centro norte del país. Según estimaciones preliminares, solo en la Región de Coquimbo más de 100 mil animales de compañía, de producción y de traspatio se han visto afectados por la emergencia.

El presidente nacional de Colmevet, Ronald Rodríguez, señaló que la organización mantiene coordinación con las autoridades locales para responder a las necesidades que surjan durante la emergencia. Asimismo, indicó que la demanda por insumos veterinarios, medicamentos y alimentación para los animales aumentará a medida que sea posible acceder a las zonas afectadas.

La entidad informó que, en la Región de Coquimbo, médicos veterinarios particulares, clínicas veterinarias y fundaciones han atendido gratuitamente a más de 150 animales, entre mascotas y equinos, en un trabajo coordinado con los municipios y la Comisión Nacional de Respuesta a Desastres del gremio.

Colmevet también informó que se encuentra gestionando ayuda para las regiones de Atacama y Valparaíso, además de mantener una campaña para conocer la situación de médicos veterinarios colegiados que pudieran haberse visto afectados por el sistema frontal. El gremio invitó a quienes deseen colaborar a realizar aportes a la cuenta oficial de emergencias y a revisar sus redes sociales y sitio web para conocer los centros de acopio y las necesidades más urgentes.


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COLMEVET INICIA CAMPAÑA DE DONACIONES PARA APOYAR A ANIMALES AFECTADOS POR LAS INUNDACIONES

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