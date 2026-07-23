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23 de julio de 2026

FALTA DE AGUA POR HELADAS OBLIGA AL CIERRE TEMPORAL DE LA RESERVA NACIONAL MAGALLANES

La suspensión del ingreso de visitantes regirá inicialmente hasta el próximo domingo 26 de julio, jornada en la cual la dirección regional de Conaf realizará una inspección en terreno para evaluar el estado del suministro y definir la eventual reapertura o prolongación de la medida.

reservanacionalmagallanes

La Corporación Nacional Forestal (Conaf) resolvió el cierre temporal y preventivo de la Reserva Nacional Magallanes, unidad silvestre protegida ubicada a solo 5 kilómetros al oeste de Punta Arenas, debido a problemas críticos en la red de suministro de agua potable al interior del recinto.

La interrupción del servicio hídrico se originó a raíz de las bajas temperaturas y heladas extremas registradas en la zona periurbana de la capital regional de Magallanes durante los últimos días, evento meteorológico que causó el congelamiento de las tuberías e infraestructura de distribución que abastece a las dependencias administrativas y sanitarias del parque.

Evaluación de condiciones sanitarias y de seguridad

La suspensión del ingreso de visitantes regirá inicialmente hasta el próximo domingo 26 de julio, jornada en la cual la dirección regional de Conaf realizará una inspección en terreno para evaluar el estado del suministro y definir la eventual reapertura o prolongación de la medida.

Desde el organismo estatal enfatizaron que la decisión busca resguardar los estándares mínimos de salubridad y seguridad operacional, tanto para las delegaciones de turistas y residentes como para el cuerpo de guardaparques que cumple labores permanentes en el área protegida.

De esta manera, la medida busca mitigar riesgos asociados a la falta de agua para consumo y servicios sanitarios básicos, priorizando la integridad física y el bienestar de los usuarios y del personal que resguarda la reserva.

Finalmente, Conaf hizo un llamado a la comunidad magallánica y a las agencias del sector turismo a reprogramar sus visitas y mantenerse informadas a través de los canales oficiales de la institución respecto a la actualización de las condiciones de operatividad.

Fuente: biobiochile.cl

Foto: Go Patagonia

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