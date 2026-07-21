SEREMI DE VIVIENDA: "NINGUNA DE LAS PERSONAS QUE ESTÁN EN LA TOMA EN UNA SITUACIÓN IRREGULAR VA A SALIR DE LA TOMA CON UNA VIVIENDA DEFINITIVA"

El seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Rodolfo Guajardo Barría, presentó este martes los principales lineamientos de la gestión que impulsa el Ministerio de Vivienda y Urbanismo en la región, abordando el nuevo convenio de programación con el Gobierno Regional, la recuperación de terrenos fiscales para proyectos habitacionales, el proceso de desalojo de la toma ubicada en Punta Arenas y el fortalecimiento de la fiscalización de viviendas sociales.

Durante una entrevista concedida esta mañana en el programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, la autoridad explicó que la actual administración realizó una evaluación del estado en que recibió la cartera antes de definir las prioridades para los próximos años.

"Hay que hacer un análisis de la realidad en la que se encuentra la región en estos momentos, con las falencias, con las cosas que se han hecho bien, las cosas que tenemos que mejorar y también las cosas que tenemos que dejar de lado por diferentes situaciones que no han contribuido mucho. Las políticas habitacionales son políticas de Estado, pero eso no impide que nosotros le demos la impronta que requerimos para poder llegar con una mayor cantidad de soluciones habitacionales a las personas que realmente tienen una necesidad de vivienda", señaló.

En ese contexto, indicó que junto al Gobierno Regional ya comenzaron el cierre del convenio de programación vigente para extraer "lecciones aprendidas" antes de elaborar un nuevo acuerdo que oriente la inversión habitacional en Magallanes.



Pequeños condominios en terrenos recuperados



Uno de los principales anuncios fue la creación de un modelo de pequeños condominios en terrenos fiscales recuperados por el Minvu.

Según explicó Guajardo, tras un catastro detectaron 22 sitios disponibles en la provincia de Magallanes, varios de ellos aptos para proyectos habitacionales de menor escala.

"Llegamos al catastro que tenemos 22 sitios en la provincia de Magallanes y de esos 22 sitios hay algunos que son aptos para construir y otros que no, pero nos da un total de 9,6 hectáreas. Entonces la propuesta es: ¿por qué no hacemos en estos sitios pequeños condominios?", indicó.

La iniciativa busca levantar proyectos de entre ocho y poco más de veinte viviendas, dependiendo del tamaño de cada terreno, ampliando la oferta habitacional y permitiendo la participación de constructoras de menor tamaño.

"Esto no solamente busca que podamos darle una solución habitacional a las personas que tienen el déficit, sino que también podamos darle dinamismo a la economía. Lo que busco es que las pequeñas constructoras puedan ser actores y que puedan ser también socios estratégicos en estas dinámicas", sostuvo.

El seremi agregó que la propuesta fue presentada a la Cámara Chilena de la Construcción y recibió una positiva evaluación tanto a nivel regional como por parte del Ministerio y la Subsecretaría de Vivienda.

Asimismo, aclaró que esta modalidad no reemplazará los tradicionales conjuntos habitacionales de mayor envergadura.

"Nosotros seguimos con la dinámica de construcción de conjuntos habitacionales grandes. Esto es una línea que nosotros vamos a impulsar para darle más dinamismo al tema", afirmó, adelantando además que existen tres proyectos de mayor escala en distintas etapas de ejecución en Punta Arenas y Puerto Natales.



Desalojo de la toma



Otro de los temas centrales fue el proceso de desalojo de la toma ubicada en Punta Arenas, cuya recuperación fue comprometida por el ministro de Vivienda durante su reciente visita a la región.

Guajardo reiteró que el principal objetivo del Ministerio es recuperar el jardín infantil y el Centro de Salud Familiar emplazados en el sector.

"Nuestra prioridad es hoy por hoy la recuperación del jardín infantil y del Secof", enfatizó.

La autoridad también descartó que quienes abandonen la ocupación irregular accedan automáticamente a una vivienda definitiva.

"Todas las personas que van a salir de la toma, a no ser que tengan un subsidio y que eso lo puedan ejecutar en un período siguiente, ninguna persona sale con una solución definitiva de la toma. Nadie se salta la línea; para nosotros eso es fundamental. Hay mucha gente que está esperando y eso se va a respetar", afirmó.

En esa misma línea insistió en que "ninguna de las personas que están en la toma en una situación irregular va a salir de la toma con una vivienda definitiva, eso no va a pasar... nadie absolutamente nadie se salta la fila".

Respecto del proceso de desalojo, explicó que será gradual, planificado y coordinado con distintos servicios públicos.

"Esto no es un trabajo solamente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Aquí hay un trabajo que es multisectorial... vamos a ir haciendo este trabajo, que es un trabajo planificado, que es conversado con las personas y acorde a las necesidades y requerimientos que tenga cada familia", indicó.

Además, señaló que la meta del Ejecutivo es que las ocupaciones sean desocupadas durante el segundo semestre de este año.



Mayor fiscalización de viviendas sociales



El seremi también anunció un fortalecimiento de la fiscalización para combatir el uso indebido de viviendas sociales, tras recibir múltiples denuncias sobre inmuebles destinados a arriendos, fiestas o incluso plataformas de alojamiento temporal.

"Desde el día uno que asumí me han llegado muchos mensajes de denuncia... Tenemos una vivienda que se entregó en este conjunto habitacional, que la ocupan los fines de semana para fiestas, que la ocupan para arriendo, que la ocupan de Airbnb... Hay diferentes tipos de uso dependiendo de la ubicación y del tiempo que llevan esas viviendas", manifestó.

Guajardo indicó que incluso han detectado departamentos prácticamente desocupados durante meses.

"Nos hemos encontrado con las situaciones que los vecinos nos denuncian. De repente, departamentos que se han entregado y que las personas están ahí; las boletas casi por cuatro meses significan que nadie ha ido a visitar ese departamento. Entonces el vecino está claro con que lo que está denunciando es efectivo", afirmó.

Por ello, adelantó que solicitaron fortalecer el departamento de fiscalización para acelerar la recuperación de inmuebles que no estén siendo utilizados conforme a su finalidad.

"Lo que se solicitó a nivel de recursos es generar que el departamento de fiscalización crezca un poco más, sea un poco más dinámico y tenga una política de fiscalización que sea más agresiva... que podamos emprender las acciones de recuperación más rápido", sostuvo.

Como ejemplo, destacó la reciente recuperación de una vivienda en el sector Los Sauces, la que fue reasignada a una familia con necesidad habitacional.

"Se pudo recuperar una vivienda en Los Sauces y se la pudimos entregar a una familia que tenía una real necesidad, tenía varios hijos. Entonces claro que tú llegas con eso y te da sentido a lo que tú quieres lograr con la fiscalización, que no sea solamente un número o una estadística, sino que sea una ayuda real a las personas", concluyó.

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