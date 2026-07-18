MICHELLE BACHELET CONTINÚA GIRA EN ÁFRICA Y SUMA REUNIONES EN LIBERIA ANTES DE VIAJAR A SOMALIA

La expresidenta Michelle Bachelet continúa su agenda internacional para reunir apoyos a su candidatura para la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Tras sus actividades en Medio Oriente, la exmandataria se trasladó a África, donde sostuvo reuniones con autoridades de Liberia y se prepara para viajar a Somalia.

Según informó BioBioChile, Bachelet se reunió en Monrovia con la canciller subrogante de Liberia y posteriormente sostuvo un encuentro con el presidente de ese país. De acuerdo con una fuente cercana a la candidatura, las reuniones fueron valoradas positivamente por las autoridades liberianas, quienes destacaron la visita de la exmandataria para presentar personalmente su propuesta.

Liberia integra actualmente el Consejo de Seguridad de la ONU como miembro no permanente, por lo que forma parte de los países que participan en el proceso de selección del sucesor del actual secretario general, António Guterres. En ese contexto, Bachelet ha sostenido una serie de reuniones con representantes de los Estados que tendrán un rol en la definición del próximo liderazgo del organismo.

La agenda de la expresidenta continuará en Somalia, también miembro no permanente del Consejo de Seguridad. Su gira internacional se desarrolla en la antesala del debate oficial convocado por Naciones Unidas para el 27 de julio, instancia en la que los seis candidatos expondrán sus propuestas antes de las votaciones informales conocidas como straw polls.

​

