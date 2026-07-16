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16 de julio de 2026

5 PASOS PARA ENCONTRAR LA MEJOR HORA PARA ENVIAR EMAILS AFILIADOS

Identificar el mejor horario para enviar emails afiliados, optimizar el CTR y aumentar las conversiones es posible. ¿Cómo? Lee el siguiente blog y conoce el secreto.

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Existe una pregunta que aparece una y otra vez entre quienes monetizan con email marketing: ¿cuál es la mejor hora para enviar un correo y generar más clics?

Hay estudios y reportes de marketing que mencionan que las 10:00 a.m. ofrece mejores resultados, mientras que otros señalan las 2:00 p. m. o incluso los fines de semana. 

En NP Digital, agencia global de marketing digital, sabemos que no existe una fórmula universal para determinar el mejor momento de envío. 

Cuando hablamos de campañas de afiliación, una pequeña mejora en la tasa de clics puede traducirse en un incremento significativo de las comisiones. Por ello, lo importante es construir una metodología que permita identificar los patrones de comportamiento de los suscriptores.

Antes de compartir los 5 pasos para encontrar la mejor hora para enviar emails afiliados, vale la pena explicar brevemente qué son los emails afiliados.

¿Qué son los emails afiliados?

Los emails afiliados son correos electrónicos que promocionan productos o servicios de terceros mediante enlaces de afiliación. Cuando un suscriptor hace clic en el enlace y realiza una acción determinada —como una compra o un registro—, el afiliado recibe una comisión.

Por ejemplo, un creador de contenido puede enviar un correo recomendando una herramienta de software, un curso online o un producto. Si los lectores compran a través del enlace incluido en el email, el creador obtiene un porcentaje de la venta.

Cada clic tiene un valor potencial. Por eso, encontrar el momento adecuado para enviar el correo puede marcar una diferencia importante en los ingresos generados por la campaña.

Por ello, compartimos 5 pasos para encontrar la mejor hora para enviar emails afiliados.

1. Saber que no existe un horario perfecto para todos

La primera regla para encontrar la mejor hora de envío es entender que no existe un horario universal. El rendimiento de un email depende de múltiples factores. Por ejemplo:



•           Perfil de la audiencia

•           Zona horaria

•           Dispositivo utilizado

•           Tipo de oferta afiliada

•           Momento del proceso de compra

•           Hábitos digitales de los suscriptores



Por ejemplo: Una audiencia B2B puede responder mejor entre las 8:00 y las 10:00 de la mañana, mientras que una lista enfocada en ecommerce podría generar más clics durante la noche.

Por eso, la pregunta correcta no es “¿cuál es el mejor horario?”, sino “¿cuál es el mejor horario para mi audiencia?”.

2. Priorizar el CTR por encima de la tasa de apertura

Para un afiliado, la apertura solo representa el inicio del recorrido. Lo que realmente genera ingresos es el clic. Por ello, la métrica más importante suele ser el CTR (Click Through Rate).

Otras métricas que conviene analizar las siguientes:



•           CTOR (Click-to-Open Rate)

•           Conversiones posteriores al clic

•           Valor promedio por clic

•           Ingresos por campaña



Ese es el tipo de información que se debe utilizar para tomar decisiones de envío.

3. Hacer pruebas donde cambie una variable

Una de las formas más efectivas de descubrir el mejor horario de envío es realizar experimentos controlados. El objetivo consiste en eliminar la mayor cantidad de variables para que cualquier diferencia en los resultados pueda atribuirse únicamente al horario.

Para lograrlo, hay que mantener los siguientes elementos:



•           Asunto del correo

•           Contenido

•           Diseño

•           Llamado a la acción (CTA)

•           Enlace de afiliado

•           Segmento de audiencia



La única variable que debe modificarse es la hora de envío.

Por ejemplo: se puede realizar una prueba durante cuatro semanas utilizando el mismo correo.



•           Semana 1 - Martes – 8:00 a.m.

•           Semana 2 - Martes – 12:00 p.m.

•           Semana 3 - Martes – 4:00 p.m.

•           Semana 4 - Martes – 8:00 p.m.



Al finalizar la prueba, hay que comparar el CTR, las conversiones y los ingresos generados en cada horario.

4. Segmentar a la audiencia antes de definir un horario de envío

Una base de datos suele estar formada por perfiles con hábitos diferentes. Mientras algunos usuarios revisan su correo desde una computadora durante el horario laboral, otros lo hacen desde el teléfono móvil al finalizar el día.

Por ello, antes de definir un único horario de envío, conviene segmentar la audiencia.

Algunos criterios que pueden ayudar son:



•           País o región

•           Zona horaria

•           Edad

•           Dispositivo principal

•           Historial de compras

•           Nivel de interacción con campañas anteriores

•           Frecuencia de apertura

Por ejemplo: Si se administra una lista con suscriptores de México, Colombia y España y se hace un envío a las 9:00 a. m. de México, es posible que parte de la audiencia europea reciba el correo cuando ya terminó su jornada laboral.

En cambio, si se automatiza el envío considerando la zona horaria de cada país, aumentan las probabilidades de que el mensaje llegue en el momento adecuado.

La segmentación también puede revelar patrones interesantes. Quizá los usuarios que interactúan desde dispositivos móviles generen más clics durante la noche, mientras que quienes utilizan computadora respondan mejor durante la mañana.

5. Convertir la analítica en una ventaja competitiva

Una vez que se recopila información sobre horarios, días y comportamiento de los usuarios, el siguiente paso es convertir esos datos en decisiones. Existen plataformas que facilitan este proceso mediante reportes y herramientas de automatización.

Algunas de las más utilizadas son:



•           ActiveCampaign

•           HubSpot

•           Klaviyo

•           Mailchimp

•           Brevo



Estas soluciones permiten consultar métricas como la tasa de apertura, CTR, conversiones y comportamiento histórico de los suscriptores, además automatizar pruebas para identificar tendencias con mayor rapidez.

Sin embargo, la tecnología por sí sola no garantiza mejores resultados. El verdadero valor está en interpretar correctamente la información y utilizarla para optimizar la estrategia de manera continua.

En definitiva, la mejor hora para enviar emails afiliados no está definida por una regla universal, sino por los datos que genera la audiencia. Quienes aprenden a interpretar esa información logran campañas más rentables y sostenibles.

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