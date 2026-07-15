ILUMINACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA RUTA AL AEROPUERTO: PROYECTO YA CUENTA CON FINANCIAMIENTO Y ADJUDICACIÓN DESTACA EL CONCEJAL GERMÁN FLORES

El concejal de Punta Arenas, Germán Flores Mora, abordó esta mañana diversos temas de contingencia comunal durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, donde condenó la agresión sufrida por voluntarios de Bomberos durante el operativo desarrollado en el sector de la toma Lautaro, respaldó el proceso de desalojo anunciado por el Ministerio de Vivienda y valoró los avances de importantes iniciativas de infraestructura para la comuna.

Respecto de los hechos ocurridos el fin de semana, Flores manifestó su preocupación por el ataque que afectó a voluntarios de Bomberos y que dejó además un carro bomba fuera de servicio durante varios meses.







"Hasta cuando se ataca a bomberos. Se está atacando a toda una comunidad", afirmó.



El concejal explicó que el lunes ingresó un oficio dirigido al alcalde de Punta Arenas solicitando que el municipio se haga parte de las acciones judiciales contra quienes resulten responsables de la agresión.







"Presenté un oficio ante el municipio (...) donde le solicito al alcalde hacernos parte de cualquier acción judicial (...) y así buscar primero a quienes, o el agresor o los agresores, de este ataque cobarde", señaló.



Asimismo, expresó su confianza en el trabajo de la justicia.







"Confiamos que la justicia va a hacer su trabajo, confiamos que la investigación va a llegar a su curso y que por cierto vamos a estar defendiendo siempre al Cuerpo de Bomberos."





Desalojo de la toma Lautaro



Consultado por el proceso de desalojo del asentamiento, Flores indicó que espera que se concrete el compromiso asumido por el Ministerio de Vivienda, señalando que el sector presenta graves problemas sanitarios que afectan directamente a los vecinos.







"Aquí hubo un compromiso del ministro (...) dijo el desalojo va a ir (...) yo confío que efectivamente eso se va a cumplir."



Añadió que los propios residentes del sector esperan una pronta solución.







"Ellos están esperanzados de que esto termine (...) tenemos un jardín infantil cerrado, tenemos un consultorio cerrado producto de esta situación sanitaria que hay en el lugar."



El edil también sostuvo que, según la información entregada por el Ministerio de Vivienda, las familias que sean reubicadas no tendrán un trato preferente respecto de otros postulantes.







"Nadie se iba a saltar de la fila."





Iluminación del camino al aeropuerto



Otro de los temas centrales fue el avance del proyecto de mejoramiento e iluminación de la ruta que conecta Punta Arenas con el aeropuerto Presidente Carlos Ibáñez del Campo, iniciativa que recordó comenzó a impulsar en 2018.

Flores calificó la obra como una de las más importantes para la infraestructura vial de la comuna.







"Este proyecto es uno de los proyectos más emblemáticos de las últimas dos décadas en materia de infraestructura vial."



El concejal recordó que originalmente la propuesta contemplaba únicamente la iluminación de la ruta, pero posteriormente evolucionó hacia un proyecto integral que incorpora mejoramiento vial y caleteras.

Según explicó, la inversión alcanza los 21 mil millones de pesos, recursos provenientes del nivel central, y la iniciativa ya se encuentra adjudicada, restando únicamente la toma de razón por parte de Contraloría para iniciar las obras.







"Aquí no es una promesa. Aquí ya esto está adjudicado, esto ya está listo para empezar la obra."



También destacó que la ejecución tendrá una duración aproximada de 990 días y permitirá contar con una vía con mejores estándares de seguridad.



Nuevas luminarias inteligentes para Punta Arenas



Durante la entrevista, el concejal también destacó el proyecto de recambio de 600 luminarias LED en el centro de Punta Arenas, iniciativa financiada por la Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere).

Explicó que las nuevas luminarias incorporarán sistemas de telemonitoreo que permitirán regular su intensidad según las condiciones de uso, contribuyendo tanto a la eficiencia energética como a la seguridad ciudadana.







"Siempre hemos dicho una ciudad más iluminada es una ciudad más segura para nuestros vecinos."



Añadió que el objetivo es extender este tipo de proyectos a otros sectores de la comuna.



Invitación a la tercera velada de boxeo amateur



Finalmente, Flores invitó a la comunidad a participar en la tercera velada de boxeo amateur organizada por el municipio y la Fundación de Deportes.

El evento se desarrollará este sábado en el Gimnasio del Liceo María Behety y contará con veinte combates, mientras que las entradas gratuitas serían distribuidas en la Escuela Hernando de Magallanes.

El concejal destacó que este tipo de actividades buscan entregar espacios de competencia para los deportistas locales.







"Lo importante es que estos jóvenes, hombres y mujeres, se muestren lo que entrenan durante todo el año."



