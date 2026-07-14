NADADORES MAGALLÁNICOS PROYECTAN NUEVOS DESAFÍOS EN AGUAS ABIERTAS Y GÉLIDAS TRAS CRUCES DEL ESTRECHO

Los desafíos de la natación en aguas abiertas y gélidas fueron abordados en una nueva edición de Polar en el deporte, con la participación de Paula Bravo y Cristian Cresp, quienes repasaron las principales actividades desarrolladas durante el primer semestre de 2026 y las próximas competencias del calendario.

Durante la entrevista, Paula Bravo recordó el cruce del Estrecho de Magallanes realizado el 13 de enero en el sector de Primera Angostura. La nadadora completó el trayecto sin aislantes térmicos, con una temperatura de agua cercana a los 10,5 °C y con un tiempo de una hora y nueve minutos, marca que fue destacada como récord nacional.

Cristian Cresp también relató su experiencia en el cruce del Estrecho realizado en febrero, instancia en la que participó con traje de neopreno y en coordinación con otros nadadores regionales. Ambos explicaron que estas travesías han despertado interés de deportistas nacionales e internacionales, debido al valor simbólico y deportivo que tiene nadar en uno de los pasos marítimos más emblemáticos del mundo.

Bravo también repasó su participación internacional, incluyendo competencias en Finlandia y Austria. En este último país completó una milla helada en un lago de los Alpes, prueba que le permitió avanzar dentro de los hitos reconocidos por la International Ice Swimming Association.

Los invitados explicaron además las diferencias entre la natación en aguas frías y aguas gélidas. Mientras las primeras consideran temperaturas sobre los 5 °C, las pruebas gélidas se realizan bajo ese umbral, lo que exige aclimatación, preparación física, protocolos de seguridad y acompañamiento permanente.

Durante el programa también se mencionó la participación de nadadores magallánicos en Puerto Chalupa, donde compitieron en distancias de aguas frías sin traje de neopreno. Asimismo, se destacó el crecimiento de esta disciplina en la región, con cada vez más personas entrenando en el Estrecho de Magallanes.

Entre los próximos desafíos se encuentran el Campeonato Nacional Máster de Natación en Santiago y una fecha de la Copa del Mundo de aguas frías en El Calafate, programada para la primera semana de agosto, donde se espera la participación de una delegación magallánica.



