11 de julio de 2026
GOBIERNO ACTIVA MESA REGIONAL POR EL EMPLEO Y PROYECTA 800 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN MAGALLANES
La instancia busca coordinar inversiones públicas y privadas para impulsar la generación de empleo, con foco en infraestructura, vivienda y desarrollo productivo.
El Gobierno puso en marcha la Mesa Regional por el Empleo en Magallanes y la Antártica Chilena, una instancia que se enmarca en el Plan Nacional de Empleo y que busca coordinar la inversión pública y privada para dinamizar el mercado laboral. La meta inicial es generar cerca de 800 nuevos puestos de trabajo en la región antes de diciembre.
La mesa será liderada por la Delegación Presidencial Regional y reunirá a distintos servicios públicos para acelerar proyectos de infraestructura, vivienda, energía y desarrollo productivo. La delegada presidencial Ericka Farías explicó que la instancia comenzará incorporando a nuevos actores públicos y privados, como municipios y el Gobierno Regional, con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo.
Entre las medidas inmediatas se contempla la implementación de subsidios a la contratación administrados por Sence, disponibles desde la segunda quincena de julio. En Magallanes se asignó inicialmente una cuota de 257 subsidios, mientras que el plan considera que al menos un 30% de los nuevos empleos beneficien a mujeres.
Las autoridades también destacaron una cartera de proyectos que permitirá aumentar la contratación durante los próximos meses. Entre ellos figuran la iluminación de la Ruta 9 Norte hacia el aeropuerto, la construcción de la Segunda Compañía de Bomberos de Punta Arenas, la Segunda Comisaría de Puerto Natales, obras de conservación de caminos rurales, nuevos proyectos habitacionales y de urbanización, además de iniciativas impulsadas por Corfo, Sercotec y Subdere para fortalecer el empleo formal y el desarrollo económico regional.
INGRESAN A CONTRALORÍA ADJUDICACIÓN DE PROYECTO PARA ILUMINAR Y MEJORAR LA RUTA AL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS
La iniciativa contempla una inversión superior a los $21 mil millones para intervenir cerca de 12 kilómetros de la Ruta 9 Norte con iluminación LED, mejoramiento de caleteras, intersecciones y nuevas medidas de seguridad vial.
La iniciativa contempla una inversión superior a los $21 mil millones para intervenir cerca de 12 kilómetros de la Ruta 9 Norte con iluminación LED, mejoramiento de caleteras, intersecciones y nuevas medidas de seguridad vial.