Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

11 de julio de 2026

GOBIERNO ACTIVA MESA REGIONAL POR EL EMPLEO Y PROYECTA 800 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN MAGALLANES

​La instancia busca coordinar inversiones públicas y privadas para impulsar la generación de empleo, con foco en infraestructura, vivienda y desarrollo productivo.

MESA REGIONAL

El Gobierno puso en marcha la Mesa Regional por el Empleo en Magallanes y la Antártica Chilena, una instancia que se enmarca en el Plan Nacional de Empleo y que busca coordinar la inversión pública y privada para dinamizar el mercado laboral. La meta inicial es generar cerca de 800 nuevos puestos de trabajo en la región antes de diciembre.

La mesa será liderada por la Delegación Presidencial Regional y reunirá a distintos servicios públicos para acelerar proyectos de infraestructura, vivienda, energía y desarrollo productivo. La delegada presidencial Ericka Farías explicó que la instancia comenzará incorporando a nuevos actores públicos y privados, como municipios y el Gobierno Regional, con el objetivo de ampliar las oportunidades de empleo.

Entre las medidas inmediatas se contempla la implementación de subsidios a la contratación administrados por Sence, disponibles desde la segunda quincena de julio. En Magallanes se asignó inicialmente una cuota de 257 subsidios, mientras que el plan considera que al menos un 30% de los nuevos empleos beneficien a mujeres.

Las autoridades también destacaron una cartera de proyectos que permitirá aumentar la contratación durante los próximos meses. Entre ellos figuran la iluminación de la Ruta 9 Norte hacia el aeropuerto, la construcción de la Segunda Compañía de Bomberos de Punta Arenas, la Segunda Comisaría de Puerto Natales, obras de conservación de caminos rurales, nuevos proyectos habitacionales y de urbanización, además de iniciativas impulsadas por Corfo, Sercotec y Subdere para fortalecer el empleo formal y el desarrollo económico regional.



Image 2026-07-10 2

GOBIERNO ANUNCIA FONDO DE $50 MIL MILLONES PARA IMPULSAR LA CREACIÓN DE EMPLEO

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

INGRESAN A CONTRALORÍA ADJUDICACIÓN DE PROYECTO PARA ILUMINAR Y MEJORAR LA RUTA AL AEROPUERTO DE PUNTA ARENAS

Leer Más

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $21 mil millones para intervenir cerca de 12 kilómetros de la Ruta 9 Norte con iluminación LED, mejoramiento de caleteras, intersecciones y nuevas medidas de seguridad vial.

​La iniciativa contempla una inversión superior a los $21 mil millones para intervenir cerca de 12 kilómetros de la Ruta 9 Norte con iluminación LED, mejoramiento de caleteras, intersecciones y nuevas medidas de seguridad vial.

ML 6
nuestrospodcast
MESA REGIONAL

GOBIERNO ACTIVA MESA REGIONAL POR EL EMPLEO Y PROYECTA 800 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN MAGALLANES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
MESA REGIONAL

GOBIERNO ACTIVA MESA REGIONAL POR EL EMPLEO Y PROYECTA 800 NUEVOS PUESTOS DE TRABAJO EN MAGALLANES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Minor

CARTELERA CULTURAL 11 DE JULIO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FOTO GRUPAL Taller Turismo Responsable RPDP

JORNADAS EN MAGALLANES REFORZARON EL TURISMO CON IMPACTO POSITIVO EN LA RUTA DE LOS PARQUES DE LA PATAGONIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
<