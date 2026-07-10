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10 de julio de 2026

CCHC MAGALLANES ALERTA SOBRE POSIBLE PÉRDIDA DE 1.600 EMPLEOS EN LA REGIÓN SI PERSISTEN ACTUALES CONDICIONES DEL SECTOR

El escenario que enfrenta actualmente la industria de la construcción en Magallanes fue el eje de la reunión de trabajo que sostuvo la Comisión de Infraestructura con la directiva de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes.

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La instancia permitió a los integrantes de la Comisión de Infraestructura conocer de primera fuente los factores que hoy inciden en el desarrollo de proyectos públicos y privados en la región, en un diálogo orientado a aportar antecedentes para el análisis de futuras iniciativas.

 
La Cámara presentó el contexto económico regional, abordando el aumento sostenido de los costos de construcción, el impacto del alza de los combustibles, los recortes en los presupuestos sectoriales y sus efectos en la ejecución de obras, la actividad económica y el empleo. Entre los antecedentes expuestos, se advirtió que, de mantenerse las condiciones actuales, la región podría enfrentar la pérdida de hasta 1.600 puestos de trabajo en el sector durante los próximos meses.

 
La presentación también dio cuenta de cómo las mayores exigencias normativas, el incremento del valor de los materiales, la mano de obra, la energía y los costos logísticos han elevado significativamente el valor de las obras públicas, situación que repercute directamente en proyectos de infraestructura, vivienda y equipamiento financiados con recursos fiscales.
Para la vicepresidenta de la comisión, la Consejera Ximena Montaña, enfatizó en la importancia que tienen las mesas de trabajo, que permiten fortalecer la toma de decisiones del Consejo Regional. Señaló que la reunión entregó "un sentido de realidad respecto del contexto de la región" y permitió comprender de mejor manera por qué los costos de construcción han aumentado durante los últimos años. Añadió, que dicho conocimiento resulta especialmente relevante considerando que una parte importante de la inversión regional se destina precisamente a infraestructura pública, por lo que "nuestro rol es fiscalizar y resguardar el erario público".

 
En la misma línea, el Consejero Robert Weissohn citó como ejemplo el futuro Complejo Fronterizo de Cerro Castillo, proyecto estimado en cerca de $50 mil millones, señalando que "una parte importante de esa cifra se explica por la creciente cantidad de exigencias normativas y especificaciones técnicas", aspecto que, a su juicio, merece ser revisado para resguardar de mejor manera el uso de los recursos.

 
Desde la Cámara Chilena de la Construcción, su presidente regional, Cristóbal Bascuñán, explicó que el encuentro tuvo como propósito acercar a los consejeros regionales a la realidad que vive la industria. "Buscó delinear y trabajar una hoja de ruta" en conjunto. También señaló, que el análisis incorporó una de las principales preocupaciones de la región: el acceso a la vivienda. En ese contexto, sostuvo que se revisaron aspectos relacionados con la política habitacional y los programas que actualmente desarrolla el Gobierno Regional junto al Ministerio de Vivienda.

 
La reunión también permitió destacar la importancia de fortalecer el trabajo entre el sector público y privado para impulsar proyectos estratégicos, como el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y otras iniciativas de infraestructura, equipamiento y vivienda, fundamentales para el desarrollo de la región.

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