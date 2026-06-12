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12 de junio de 2026

FAMILIAS DE PAMPA GUANACO COMIENZAN A CONSTRUIR UN NUEVO BARRIO EN EL SUR DE TIERRA DEL FUEGO

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo entregó los subsidios del proyecto habitacional Pampa del Cóndor, iniciativa que beneficiará a 30 familias y contribuirá al desarrollo de una localidad estratégica para la comuna de Timaukel.

MINVU - Entrega de subsidios Pampa Guanaco_1

 "Imagino mi casa calientita, compartiendo con mis vecinos y apoyándonos". Con estas palabras, uno de los beneficiarios del proyecto habitacional Pampa del Cóndor resumió el anhelo que comparten las familias de Pampa Guanaco, quienes recibieron subsidios que permitirán levantar el primer conjunto habitacional del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) en la comuna de Timaukel, al sur de la Provincia de Tierra del Fuego.

 

La ceremonia fue encabezada por el seremi de Vivienda y Urbanismo de Magallanes, Rodolfo Guajardo Barría, junto al director (s) de Serviu Magallanes, Carlos Ríos Torres; acompañados por el alcalde de Timaukel, Luis Barría Andrade, y la delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, además de autoridades comunales y las familias beneficiarias.

 

"Nos encontramos al sur de Tierra del Fuego, dando un importante paso para que vecinos de Pampa Guanaco cumplan su sueño de ser propietarios de sus viviendas, tal como nos mandató nuestro Presidente José Antonio Kast. Estamos entregando subsidios que dan inicio al primer proyecto habitacional del Minvu en la comuna, haciendo patria y proyectando una real ocupación del territorio. Y la verdad es que estamos muy contentos, por los vecinos y porque hoy cumplimos un anhelo que ellos tenían y que estaban esperando por mucho tiempo", destacó el seremi de Vivienda y Urbanismo, Rodolfo Guajardo Barría.

 

El proyecto Pampa del Cóndor contempla la construcción de 30 viviendas del Programa de Habitabilidad Rural DS10 especialmente diseñadas para las condiciones climáticas del territorio fueguino, de las cuales cinco serán administradas por la Municipalidad de Timaukel para facilitar la instalación de funcionarios públicos, fortaleciendo la presencia de servicios permanentes en la localidad. La iniciativa considera una inversión cercana a los 5 mil 500 millones de pesos, aportados íntegramente por el Minvu.

 

El alcalde de Timaukel, Luis Barría Andrade, destacó el carácter histórico de la iniciativa para el desarrollo de la comuna. "Es un hecho histórico lo que está sucediendo aquí. Son 22 familias que hacen soberanía: son vecinos, funcionarios municipales, hay de todo tipo de personas que van a vivir acá en Pampa Guanaco. Es algo extraordinario, excepcional, para que podamos seguir desarrollando nuestra localidad, con 30 casas, que se suman al edificio consistorial y la posta, que ya va tomando forma en el pueblo", señaló la autoridad.

 

El jefe comunal agregó que las futuras rutas Vicuña-Yendegaia y Calafate-Russfin permitirán fortalecer el desarrollo de la localidad y generar nuevas oportunidades de servicios y actividades económicas para la comunidad, ubicada a cerca de 230 kilómetros de Porvenir, capital provincial, y a sólo 12,5 kilómetros del paso fronterizo Bellavista, que conecta a Chile con Argentina.

 

"Un día que se veía lejano"

 

La presidenta del comité de vivienda Pampa del Cóndor, Katherine Muñoz Canio, manifestó la emoción de las familias beneficiarias. "Un día que se veía lejano, pero con la ayuda de todos, del municipio, el Serviu y de todos los que participan en esto, concretamos un gran logro. Estoy muy agradecida de esto, de poder contar con la casa propia para mi familia: porque tener una casita acá y ya empezar a formar de a poquito nuestra comunidad, es una felicidad muy enorme".

 

Por su parte, el director (s) de Serviu Magallanes, Carlos Ríos Torres, explicó que "las viviendas tendrán una superficie inicial de 59 metros cuadrados (m²) y una ampliación proyectada que permitirá alcanzar los 70m², incorporando estándares constructivos adecuados para las condiciones extremas de Tierra del Fuego, con aislación térmica, cocina equipada, ventanas termopanel y sistemas de calefacción a combustión lenta”.

 

Entre los beneficiarios, Christian Sepúlveda Trina compartió el significado que tendrá este proyecto para la comunidad. "Acá estoy ocho años ya. El invierno es un desafío y estamos lejos, pero es bonito y se vive en paz. Me encanta este lugar, me encanta la naturaleza e imagino mi casa calientita. Me imagino compartiendo con mis vecinos y organizándonos, haciendo actividades juntos y apoyándonos".

 

La delegada presidencial provincial de Tierra del Fuego, Margarita Norambuena Caviedes, destacó que la iniciativa representa "una tremenda señal en lo que significa poblar el sur de Tierra del Fuego", relevando además el potencial de desarrollo económico, turístico y productivo que tendrá la zona con las futuras inversiones en conectividad e infraestructura.

 

"También tenemos en el plan de gobierno del Presidente José Antonio Kast terminar la ruta Y-85, lo que va a permitir un tremendo desarrollo para la provincia. Desde el punto de vista económico, vamos a tener que estar preparados para el turismo y todas las actividades productivas que se puedan generar acá en el sur de la isla, para hacer un mejor vivir y, por supuesto, para tener un mejor bienestar para todo nuestro territorio", agregó la delegada.

 

El proyecto habitacional Pampa del Cóndor se suma a otras iniciativas urbanas y de desarrollo local impulsadas en Pampa Guanaco, contribuyendo a consolidar el crecimiento de esta localidad austral y a mejorar la calidad de vida de las familias que han decidido desarrollar su proyecto de vida en el extremo sur de la Provincia de Tierra del Fuego.

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