Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

21 de julio de 2026

COLEGIO DE PROFESORES CATALOGA DE ERROR EL NO SUSPENDER CLASES EN TODAS LAS REGIONES AFECTADAS POR TEMPORALES E INSISTE EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN ESCUCHAR Y PROTEGER A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS.

​Mario Aguilar Arévalo enfatizó “hago un llamado a que esa obsesión por cumplir el Calendario Escolar para hacer el checklist de que se cumplió, en circunstancias en que es absolutamente evidente que no hay normalidad, sea revisada por las autoridades”.

mario aguilar arévalo 4

El Colegio de Profesoras y Profesores de Chile destaca que el Gobierno haya decretado Estado de Catástrofe en Coquimbo y Huasco, así como la extensión de la suspensión de clases en Atacama, pero insiste en que dicha medida se debe ampliar a otras regiones afectadas por las fuertes lluvias, como la Metropolitana, O’Higgins, Ñuble y La Araucanía, entre otras.

El Presidente del Gremio Docente, Mario Aguilar Arévalo, evidenció que este lunes “llueve fuertemente en gran parte de esas regiones, en las que las clases no fueron suspendidas, salvo en lugares muy puntuales. Creemos que eso ha sido un error, porque los reportes que hemos recibido demuestran que en muchos lugares no están las condiciones”.

El líder gremial detalló que “hay patios completamente anegados, colegios sin suministro eléctrico, con techos dañados, con salas de clases inundadas o con goteras, y con accesos a las escuelas y caminos adyacentes intransitables. Por lo tanto, en esas condiciones no se puede hablar de clases normales”.

Mario Aguilar Arévalo enfatizó “hago un llamado a que esa obsesión por cumplir el Calendario Escolar para hacer el checklist de que se cumplió, en circunstancias en que es absolutamente evidente que no hay normalidad, sea revisada por las autoridades”.

Agregó el dirigente “esa obsesión genera situaciones tan absurdas como que hoy haya colegios sin suministro eléctrico y, sin embargo, para el checklist estén funcionando, entre comillas, 'con normalidad'. Eso simplemente no sirve. En estos días no se han podido hacer clases; hay una catástrofe en el país, así lo ha tenido que decretar finalmente la autoridad, entonces es evidente que no puede haber normalidad”.

Para el presidente del Colegio de Profesores, la situación actual “no es conducente, no está sirviendo ni a los niños, ni a las niñas, ni a los profesores, y los expone a riesgos innecesarios. En un colegio sin suministro eléctrico, con el patio inundado, con accesos inaccesibles, donde puede haber caídas de árboles y con problemas de techumbres serios que incluso pueden derrumbarse, no estamos hablando de ninguna manera de normalidad. Ese es el llamado que hacemos a las autoridades: a que entiendan lo que está pasando, que escuchen a las comunidades, que se den cuenta de que, más allá del checklist, lo que importa y lo que se debe garantizar es la seguridad de las comunidades educativas”.



seremieducacion

SEREMI DE EDUCACIÓN DESTACA INICIO DEL SEGUNDO SEMESTRE CON FOCO EN CONVIVENCIA ESCOLAR, ESCUELAS ABIERTAS Y FORTALECIMIENTO DE APRENDIZAJES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CORTE DE APELACIONES DE PUNTA ARENAS CONFIRMA 7 AÑOS DE PRESIDIO POR FEMICIDIO TENTADO

Leer Más

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó hoy –lunes 20 de julio– el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia que condenó a J.M.Q.C. a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito tentado de femicidio íntimo. Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la comuna.

La Corte de Apelaciones de Punta Arenas rechazó hoy –lunes 20 de julio– el recurso de nulidad deducido por la defensa en contra de la sentencia que condenó a J.M.Q.C. a la pena de 7 años de presidio efectivo, en calidad de autor del delito tentado de femicidio íntimo. Ilícito perpetrado en abril del año pasado, en la comuna.

FOTO CORTE PUQ NIEVE
nuestrospodcast
cuentapublicamagallanes

CUENTA PÚBLICA 2025-2026: CUIDADOS, SALUD, VIVIENDA Y FOMENTO PRODUCTIVO MARCAN RESUMEN DEL TRABAJO DEL GOBIERNO REGIONAL

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
mario aguilar arévalo 4

COLEGIO DE PROFESORES CATALOGA DE ERROR EL NO SUSPENDER CLASES EN TODAS LAS REGIONES AFECTADAS POR TEMPORALES E INSISTE EN QUE LAS AUTORIDADES DEBEN ESCUCHAR Y PROTEGER A LAS COMUNIDADES EDUCATIVAS.

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
clubdeleones

CLUB DE LEONES CRUZ DEL SUR INICIA CAMPAÑA DE LAS JORNADAS POR LA REHABILITACIÓN Y PROYECTA INAUGURAR CENTRO EN PUERTO WILLIAMS EN 2027

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
alejandro kusanovic

SENADOR ALEJANDRO KUSANOVIC VALORA APROBACIÓN DE LEY DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL Y DESTACA EFECTOS PARA MAGALLANES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250