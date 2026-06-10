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10 de junio de 2026

SEREMI DESTACA AVANCES EN LEY DE ESCUELAS PROTEGIDAS Y PROYECTA NUEVAS INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN MAGALLANES

Buenos días región.

seremieducacion

Durante su participación en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el seremi de Educación de Magallanes, José Raúl Alvarado, abordó los principales desafíos que enfrenta el sistema educativo regional, poniendo énfasis en la convivencia escolar, la prevención de hechos de violencia en los establecimientos y la necesidad de avanzar en proyectos de infraestructura para responder al crecimiento de la población.

Respecto al proyecto de ley Escuelas Protegidas, actualmente en revisión por parte del Tribunal Constitucional, la autoridad señaló que se trata de una iniciativa que busca fortalecer la seguridad y la convivencia dentro de las comunidades educativas, otorgando mayores herramientas para proteger a docentes, asistentes de la educación y estudiantes.

"Creemos que va a ser una ley que va a apoyar muchísimo la convivencia escolar y las relaciones humanas entre los integrantes de la comunidad educativa", afirmó Alvarado.

El seremi explicó que la normativa contempla medidas orientadas a reforzar la autoridad docente, actualizar los reglamentos internos de los establecimientos y establecer procedimientos claros frente a situaciones de agresión o violencia. Asimismo, destacó que cada comunidad educativa tendrá espacios para debatir e incorporar estas disposiciones a sus propios reglamentos, respetando las características particulares de cada establecimiento.

En relación con los recientes episodios ocurridos en establecimientos educacionales de la región, la autoridad informó que el próximo lunes se realizará una reunión ampliada en la Secretaría Regional Ministerial de Educación para presentar un Plan de Acción de Convivencia Escolar.

La iniciativa convocará a representantes del Servicio Local de Educación Pública, Junaeb, las seremías de Seguridad y Justicia, además de diversos organismos vinculados al ámbito educacional y social.

"Lo que tenemos que hacer es prevenir. Cuando ocurren situaciones de este tipo, significa que debemos fortalecer aún más los mecanismos preventivos. La convivencia escolar y las relaciones humanas tienen que ser las mejores dentro de nuestras escuelas y colegios", sostuvo.

Alvarado indicó que el trabajo estará enfocado en fortalecer el rol de los equipos directivos, coordinadores de convivencia escolar y duplas psicosociales, promoviendo una acción colaborativa entre todas las instituciones involucradas.


Infraestructura y crecimiento de la región

Otro de los temas abordados durante la entrevista fue la infraestructura educacional y los desafíos que implica el crecimiento demográfico de la región.

El seremi valoró la disposición del Gobierno Regional y del Consejo Regional para apoyar proyectos educacionales, destacando recientes inversiones destinadas a establecimientos como la Escuela España y adelantando futuras iniciativas que beneficiarán a distintas comunas de Magallanes.

Asimismo, señaló que existe un trabajo de diagnóstico sobre las necesidades de mantenimiento, reparaciones y mejoramiento de establecimientos educacionales en toda la región, incluyendo Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir, Puerto Williams y escuelas rurales.

En ese contexto, planteó la necesidad de comenzar a proyectar nuevas soluciones de infraestructura para los próximos años, especialmente en sectores de expansión urbana de Punta Arenas.

Según explicó, el crecimiento habitacional previsto para el sector sur de la capital regional podría generar una importante demanda de servicios educacionales, haciendo necesario evaluar la construcción de nuevos establecimientos que integren educación parvularia, básica y media.

"Cuando se proyecta la llegada de miles de nuevas familias a un sector determinado, también debemos pensar dónde van a estudiar sus hijos. Hay que buscar el bien común y planificar con visión de futuro", señaló.


Situación de Escuela Dorotea

Finalmente, el seremi se refirió a la situación de la Escuela de Dorotea, en la provincia de Última Esperanza, indicando que durante los últimos días se realizaron gestiones con el Servicio Local de Educación Pública para resolver las dificultades que afectaban al establecimiento.

Según informó, tras las conversaciones sostenidas con las autoridades correspondientes se logró dar respuesta a los requerimientos planteados, incluyendo la contratación de personal necesario para el funcionamiento del recinto.

"La situación estaría solucionada, y eso nos deja muy conformes porque responde a una necesidad que había sido planteada desde la comunidad educativa y las autoridades provinciales", concluyó.



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