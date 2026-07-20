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20 de julio de 2026

ROTARIOS DE PUERTO NATALES CELEBRAN SU TRANSMISIÓN DE MANDO CON SIGNIFICATIVA CEREMONIA

Destacaron el nuevo lema "Genera un impacto duradero" y resaltaron los valores de la amistad y el Servicio que definen a la organización.

rotariosnatales

Con presencia de los socios rotarios, damas rotarias e invitados especiales, familia y amigos, y la valiosa presencia de socios  de los Clubes Rotarios de la Patagonia Chileno Argentina: Punta Arenas, Punta Arenas Austral, Rio Gallegos, Rio Gallegos Huauri y El Calafate Austral, el Rotary Club de Puerto Natales celebro, este sábado a las 21:00 horas en el Hotel Alberto de Agostini de Puerto Natales, su tradicional  y significativa Transmisión de mando. La instancia marcó un hito pues por primera vez un socio del Club sirve como Gobernador del Distrito 4.355 que está formado por 90 clubes rotarios y 4 clubes Rotaract (clubes de adultos jóvenes) más 10 clubes satélites (clubes que dependen de un club rotario); y comprende el territorio del sur de Chile, desde la ciudad de Constitución, por el norte, hasta Puerto Williams, donde se encuentra el club más austral del mundo.

En la oportunidad, el Presidente saliente Luis Alejandro Vargas Barria destacando la recolección de alimentos no perecibles y útiles de aseo para el Albergue municipal, durante el Aniversario de Puerto Natales señalando que: "Como gran logro del periodo, quiero destacar de manera muy especial, el invaluable apoyo de alcaldía y municipalidad de Puerto Natales y de los funcionarios de la misma, quienes gracias a su tremenda disposición para trabajar en conjunto y también es base una iniciativa que nació en el seno de nuestro club, logramos concretar una actividad inédita, para la Institución y nuestra comunidad, haciendo carne nuestro lema de periodo, que hoy termina, "Unidos para servir." 

Tras recibir el mallete rector del Rotary Club de Puerto Natales, descubrir el nuevo lema, el nuevo Presidente para el Periodo 2026-2027, Nicolas Arancibia Saavedra, señaló que ·Rotary existe para servir. Esa es nuestra razón de ser y el motivo por el cual cada uno decidió incorporarse a esta organización. Nuestro compromiso será desarrollar proyectos que respondan a la necesidad de nuestra comunidad, que sean medibles en el tiempo y que finalmente, como reza el lema de este periodo, "generen un impacto duradero". 

También fue oportunidad para que el socio del Club y flamante nuevo Gobernador de Distrito Nelson Zúñiga Echavarría frente a este nuevo periodo expresara que: "El lema  que nos guía "genera un impacto duradero", nos invita a mirar más allá del año rotario. Nos recuerda que nuestro trabajo no busca solo actividad, sino trascendencia y cada proyecto debe dejar huella y cada decisión debe construir futuro que cada acción debe sumar a un legado que permanezca en la comunidad. Impacto duradero significa continuidad, sostenibilidad y visión de largo plazo."

Con esta conmemoración, los rotarios de Puerto Natales no solo celebraron el inicio de un nuevo periodo, sino que también destacaron el Trabajo de los socios que cumplieron funciones para el Club, a quienes acompañaron al Gobernador en la ciudad de Los Ángeles para asumir su cargo, así como el trabajo de el Comité de Damas Rotarias y muy especialmente la labor desempeñada por el Socio Rotario Hugo Alberto Bahamonde Torres quien cumplió 45 años de servicio en el Club. Todos los asistentes renovaron su compromiso con la amistad y el servicio, desde el extremo sur del mundo.

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