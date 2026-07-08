ULTIMA ESPERANZA SUMA NUEVAS INVERSIONES PARA ENFRENTAR EMERGENCIAS Y FORTALECER SERVICIOS COMUNALES

​Cerca de $100 millones para el proyecto de mejoramiento y protección de pasarelas en la ribera de Puerto Edén, una infraestructura esencial para la localidad, ya que constituye la principal vía de circulación entre viviendas, servicios y espacios comunitarios. La intervención se ejecutará bajo modalidad de administración directa, lo que permitirá contratar mano de obra local en medio de las dificultades económicas que ha generado la emergencia de la localidad por marea roja.



La alcaldesa de Natales, Ana Mayorga, explicó que la iniciativa busca responder a una doble necesidad: mejorar infraestructura básica y entregar trabajo a vecinos de Puerto Edén. “Son alrededor de 99 millones, va a implicar dar trabajo a cerca de 22 personas”, señaló, agregando que las obras permitirán intervenir parte de las pasarelas más antiguas de la localidad y apoyar a familias afectadas por la baja en sus actividades productivas.



El proyecto considera labores de mantención, reparación y protección de pasarelas de madera, en una localidad donde cerca de 130 habitantes dependen de esta red peatonal para su movilidad diaria. Según los antecedentes técnicos, el deterioro de la infraestructura genera riesgos para niños, adultos mayores y personas con movilidad reducida, especialmente por las condiciones climáticas y de aislamiento del territorio.



Para la Consejera Ximena Montaña, la aprobación de la modalidad de administración directa permite que el proyecto tenga también un impacto social. Sostuvo que la medida “ayuda de alguna manera a fortalecer la capacidad de las familias de generar ingresos”, especialmente en un momento en que Puerto Edén enfrenta una situación compleja producto de la marea roja.



El Consejero Max Salas, apoyó que la iniciativa entregue una fuente laboral a familias de la localidad, aunque advirtió que no resuelve el problema de fondo, ya que se trata de una crisis que requiere respuestas más profundas y sostenidas.

Maquinaria para fortalecer la respuesta municipal



La renovación de maquinaria municipal fue otra de las iniciativas que recibió el respaldo del Consejo. Con una inversión de $1.062.433.000, financiada por el FNDR, la Municipalidad de Puerto Natales podrá incorporar cuatro nuevos equipos que fortalecerán la respuesta ante emergencias y optimizarán labores esenciales como la mantención de caminos, el retiro de residuos y la operación del vertedero comunal.



La necesidad surge, ya que, la flota actual, adquirida en 2013, presenta obsolescencia y vida útil cumplida, lo que ha provocado fallas recurrentes, mayores costos de mantención y menor capacidad de respuesta municipal. La reposición permitirá contar con maquinaria con una vida útil estimada de 10 años y beneficiará directamente a más de 21 mil habitantes de la comuna.



El Consejero Patricio Gamín valoró la inversión como una herramienta necesaria para la comuna, especialmente considerando el deterioro de la maquinaria existente. A su juicio, estos equipos serán fundamentales “para el uso de emergencia dentro del radio urbano como rural”, además de apoyar futuras labores vinculadas al relleno sanitario.

