MINVU ABRE POSTULACIÓN AL LLAMADO REGULAR DEL SUBSIDIO DE ARRIENDO

Este martes 7 de julio comienza la postulación al Subsidio de Arriendo del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu), en su modalidad regular destinada a apoyar a familias de sectores medios para financiar parte del valor mensual del arriendo de una vivienda.

El proceso estará abierto hasta el 7 de agosto y las postulaciones podrán realizarse en línea, ingresando a la página web www.minvu.gob.cl con ClaveÚnica, o de forma presencial en las oficinas del Servicio de Vivienda y Urbanización (SERVIU), para quienes requieran orientación durante el proceso.

El director (s) de SERVIU Magallanes, Omar González Asenjo, destacó que este beneficio permite apoyar a las familias que tengan entre el 40% y 70% en el Registro Social de Hogares, con el arriendo de una vivienda y que puedan avanzar con el ahorro para una solución habitacional definitiva.

"Queremos invitar a las familias de la región a informarse y revisar los requisitos de este llamado, que estará abierto hasta el 7 de agosto. El Subsidio de Arriendo entrega un apoyo importante para aliviar el gasto mensual de muchas familias y, además, recibir este beneficio no impide postular más adelante a un subsidio para adquirir una vivienda propia", señaló la autoridad.

Este subsidio está orientado a familias que cuentan con capacidad para asumir una parte del arriendo y que necesitan apoyo para acceder a una vivienda adecuada. El beneficio considera un aporte total de hasta 170 Unidades de Fomento (UF), que se entrega mensualmente con un tope de 4,9 UF en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, una de las regiones contempladas con un monto diferenciado debido a sus condiciones particulares.

Requisitos para postular

Podrán postular familias que cuenten con cédula de identidad vigente, estén inscritas en el Registro Social de Hogares y no superen el 70% de calificación socioeconómica. Asimismo, deberán acreditar un ahorro mínimo de 4 UF en una cuenta de ahorro para la vivienda y demostrar un ingreso familiar mensual entre 7 y 25 UF. De manera excepcional, las personas mayores de 60 años pueden postular sin necesidad de conformar un núcleo familiar.

No es necesario estar arrendando para postular y las viviendas que sean arrendadas mediante este beneficio no podrán superar un valor mensual de 13 UF en la Región de Magallanes.

El director (s) de SERVIU, Omar González, reiteró el llamado a utilizar los canales oficiales para informarse sobre el proceso. “Hacemos un llamado a las personas interesadas a revisar la información disponible en los canales oficiales del Minvu y SERVIU, para evitar desinformación y resolver oportunamente cualquier duda respecto del proceso de postulación”, concluyó.

Las fechas, requisitos y detalles del llamado están disponibles en el sitio web www.minvu.gob.cl y en las plataformas oficiales del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Asimismo, quienes requieran orientación o apoyo para realizar la postulación pueden acudir a las oficinas de SERVIU Magallanes, ubicadas en Croacia N° 722, Punta Arenas, y en Juan Ladrilleros N° 516, Puerto Natales.