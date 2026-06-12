MUNICIPIO GESTIONA CAMBIOS PARA AMPLIAR ACCESO A SOLUCIONES HABITACIONALES

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, sostuvo una reunión de trabajo con la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, instancia en la que revisaron el avance de los compromisos asumidos por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo tras la visita realizada a la capital regional por el ministro Iván Poduje hace algunas semanas.

Durante el encuentro, ambas autoridades analizaron diversas materias vinculadas al acceso a la vivienda, entre ellas la posibilidad de reactivar en el municipio la Entidad Patrocinante (EP), iniciativa que, según indicó el jefe comunal, permitiría fortalecer el acompañamiento a las familias en sus procesos de postulación a subsidios habitacionales.

"Fue una muy buena instancia de conversación y trabajo junto a la subsecretaria y su equipo técnico. Uno de los principales temas que planteamos como Municipalidad es retomar la Entidad Patrocinante municipal, pero bajo una condición que hemos expresado públicamente: que el decreto y el reglamento que regula el DS-49 vuelvan a las condiciones que existían anteriormente, permitiendo que personas pertenecientes a los tramos entre el 41% y el 90% del Registro Social de Hogares también puedan acceder a un porcentaje de los subsidios disponibles", señaló el alcalde Claudio Radonich.

La autoridad comunal manifestó que los cambios introducidos en años anteriores limitaron las posibilidades de acceso a la vivienda para numerosas familias de clase media, especialmente adultos mayores, por lo que insistió en la necesidad de recuperar mecanismos que favorezcan una mayor inclusión. "Lo que buscamos es una inclusión real, recuperando un instrumento que entregó buenos resultados tanto para sectores vulnerables como para familias de clase media. También hemos planteado la importancia de revisar la calidad de las viviendas que se están construyendo, de manera que todas las familias puedan acceder a soluciones habitacionales dignas, con buenos estándares y en barrios consolidados", agregó el edil.

Asimismo, Radonich destacó la importancia de fortalecer la transparencia en los procesos de postulación a subsidios habitacionales. "Queremos que las personas que efectivamente cumplan con los requisitos sean quienes accedan a estos beneficios. Valoramos la disposición del Ministerio y de la Subsecretaría para revisar tanto la calidad de las viviendas como la posibilidad de estudiar modificaciones al reglamento vigente, con el objetivo de ampliar nuevamente las oportunidades para muchas familias de Punta Arenas y de la Región de Magallanes y Antártica Chilena", afirmó la autoridad comunal.

Por su parte, la subsecretaria de Vivienda y Urbanismo, Natalia Aguilar, valoró el encuentro sostenido con el alcalde de Punta Arenas y reafirmó el compromiso del ministerio con los acuerdos adquiridos durante la visita ministerial a la región. "Estamos muy contentos con esta reunión y agradecemos al alcalde por acercar las necesidades y planteamientos de los vecinos de Punta Arenas. Queremos transmitir tranquilidad a la comunidad, porque los compromisos asumidos por el ministro Iván Poduje durante sus visitas a la ciudad se cumplirán conforme a lo comprometido", indicó la autoridad.

Aguilar agregó que el ministerio continuará trabajando para avanzar en la reapertura de la Entidad Patrocinante municipal. "Esperamos poder concretar prontamente la apertura de la EP municipal bajo las condiciones que correspondan, siempre pensando en el bienestar y en entregar mayores oportunidades a las familias de Punta Arenas", concluyó.