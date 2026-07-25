ESTUDIO ASOCIA EL CONSUMO DE OMEGA-3 CON UN MENOR RIESGO DE CÁNCER DE MAMA

Un estudio liderado por investigadoras e investigadores de la Universidad de Chile analizó el papel de los ácidos grasos poliinsaturados omega-3 en la prevención, el tratamiento y la supervivencia del cáncer de mama. Los resultados indican que estos nutrientes podrían asociarse con un menor riesgo de desarrollar la enfermedad y aportar beneficios durante el tratamiento y la etapa posterior al diagnóstico.

La académica del Departamento de Nutrición de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Camila Farías, explicó que los omega-3 de cadena larga (EPA y DHA) se han relacionado con una menor inflamación, una mejor respuesta inmunológica y la reducción de algunos efectos adversos de las terapias oncológicas, además de una mejor calidad de vida en pacientes sobrevivientes. No obstante, enfatizó que estos nutrientes "no reemplazan los tratamientos oncológicos, sino que constituyen una estrategia nutricional complementaria dentro de un manejo integral de la enfermedad".

El estudio también identifica como principales fuentes de omega-3 a pescados grasos como el jurel, la sardina, la caballa y el salmón, además de mariscos como los choritos. En el caso de los alimentos de origen vegetal, destacan la chía, la linaza, las nueces y el aceite de canola. El director del Departamento de Nutrición de la Universidad de Chile, Rodrigo Valenzuela, recomendó privilegiar el consumo de pescados y mariscos preparados sin fritura, ya que este tipo de cocción puede reducir los beneficios asociados a estos ácidos grasos.

Las investigadoras e investigadores señalaron que mantener una alimentación equilibrada, con pescado al menos dos veces por semana, frutas, verduras, legumbres y cereales integrales, puede formar parte de una estrategia de prevención. Asimismo, destacaron que la nutrición debe adaptarse a las características de cada paciente y que el manejo del peso corporal también es un factor relevante, considerando la relación entre obesidad y distintos tipos de cáncer, incluido el cáncer de mama.