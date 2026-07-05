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5 de julio de 2026

ESTUDIO CHILENO ADVIERTE QUE LAS PESQUERÍAS PUEDEN CONVERTIRSE EN TRAMPAS ECOLÓGICAS PARA LAS AVES MARINAS

​La investigación, publicada en la revista Biological Conservation, analizó 341 especies a nivel global y concluyó que aves de vida lenta, como albatros, petreles y fardelas, son las más vulnerables a la captura incidental asociada a la actividad pesquera.

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Una investigación liderada por la Universidad de Chile concluyó que las pesquerías pueden transformarse en verdaderas trampas ecológicas para las aves marinas, al ofrecerles una fuente de alimento que, al mismo tiempo, incrementa el riesgo de muerte por captura incidental. El estudio fue publicado en la revista Biological Conservation y analizó el comportamiento de 341 especies de aves marinas a nivel mundial.

La investigación fue encabezada por Cristóbal Anguita, de la Facultad de Ciencias Forestales y de la Conservación de la Naturaleza de la Universidad de Chile, junto al académico Cristián F. Estades y con la colaboración de Alejandro Simeone, de la Universidad Andrés Bello. El equipo identificó que 130 especies consumen recursos provenientes de la actividad pesquera y que 134 tienen registrada la captura incidental como una amenaza para su conservación.

Los resultados muestran que las especies de vida lenta, como albatros, petreles y fardelas, presentan una mayor tendencia a aprovechar descartes, carnadas y otros recursos generados por las embarcaciones pesqueras. Sin embargo, esa conducta también aumenta su exposición a anzuelos, redes y cables, elevando el riesgo de heridas o muerte. Según los investigadores, esta situación responde al concepto de "trampa ecológica", donde un estímulo aparentemente beneficioso termina perjudicando la supervivencia de las especies.

El estudio también advierte que este fenómeno representa un desafío para países como Chile, donde la extensa costa, la productividad de la corriente de Humboldt y la alta actividad pesquera incrementan las posibilidades de interacción entre aves marinas y embarcaciones. Los autores plantean que incorporar este enfoque en el manejo pesquero permitiría fortalecer medidas de mitigación, como el uso de líneas espantapájaros, mejoras en los sistemas de pesca y un mayor monitoreo de las faenas.

Los investigadores sostienen que el objetivo no es enfrentar la actividad pesquera con la conservación, sino avanzar hacia prácticas que permitan proteger la biodiversidad marina sin afectar el desarrollo de una actividad productiva clave para el país.


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