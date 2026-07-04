SIAT MAGALLANES ENTREGA RECOMENDACIONES A CONDUCTORES PARA LA TEMPORADA INVERNAL

​La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) Magallanes se encuentra reforzando su labor preventiva de cara a la temporada invernal, periodo en que las complejas condiciones climáticas de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena incrementan considerablemente los riesgos para quienes se desplazan por las distintas rutas del territorio.



El Capitán de Carabineros Alexis Pardo Montoya explicó que durante gran parte del año la región presenta escenarios climáticos exigentes que obligan a conductores y peatones a extremar las medidas de seguridad.



"Nuestra región de Magallanes y de la Antártica Chilena presenta condiciones climáticas exigentes durante gran parte del año, especialmente en invierno, generando riesgos relevantes para el transporte terrestre", señaló el oficial.



Entre los principales factores de riesgo identificados por la SIAT destacan las frecuentes nevadas, la escarcha y el hielo sobre la calzada, las lluvias, el aguanieve, la neblina densa y las intensas ráfagas de viento, condiciones que pueden provocar pérdida de adherencia, derrapes, disminución de la visibilidad, desplazamientos e incluso volcamiento de vehículos.



A ello se suman los efectos que estas condiciones producen en los propios conductores, quienes enfrentan una mayor fatiga por la conducción exigente, menor capacidad de reacción, pérdida de visibilidad y un aumento del estrés durante trayectos prolongados. En tanto, los vehículos también pueden presentar problemas asociados al invierno, como baterías descargadas, congelamiento de fluidos, menor adherencia de los neumáticos y un aumento en la distancia de frenado.



Uno de los fenómenos que genera mayor preocupación es el denominado "hielo negro", una delgada y casi imperceptible capa de hielo transparente que se forma sobre el pavimento. Debido a que permite observar el color del asfalto, puede confundirse fácilmente con una superficie húmeda, representando uno de los mayores peligros para la conducción.



Desde la SIAT explican que este fenómeno reduce drásticamente la adherencia de los neumáticos, incrementa la distancia de frenado y puede provocar la pérdida del control del vehículo. Asimismo, representa un riesgo para motociclistas, ciclistas y peatones, quienes pueden perder estabilidad o sufrir caídas.



Los especialistas recomiendan sospechar de la presencia de hielo negro cuando el pavimento presenta un brillo distinto al resto de la calzada, parece simplemente mojado pese a registrarse bajas temperaturas, existe escarcha en las bermas o cuando otros vehículos circulan sin levantar agua, pese a que la superficie aparenta estar húmeda.



Otro elemento permanente en la región corresponde al viento patagónico, cuyas fuertes ráfagas laterales afectan especialmente la estabilidad de camionetas, furgones y otros vehículos de mayor altura. Frente a estas condiciones, Carabineros recomienda disminuir la velocidad, sujetar firmemente el volante y anticipar los sectores más expuestos al viento.



Baja sostenida de los accidentes



La SIAT Magallanes también destacó la positiva evolución que presentan los indicadores regionales de siniestralidad vial.



Mientras durante 2024 se registraron 924 siniestros de tránsito, en 2025 la cifra descendió a 822, alcanzando durante lo que va de 2026 un total de 334 accidentes.



En materia de accidentes con resultado de muerte, la tendencia también evidencia una disminución. Durante 2024 se registraron 17 siniestros fatales, en 2025 la cifra bajó a 11 y durante 2026 se contabilizan dos casos, ambos asociados a colisiones.



Según explicó la unidad especializada, estos resultados responden a una estrategia integral impulsada por Carabineros, bajo los lineamientos del Prefecto de la Zona Magallanes, orientada a fortalecer la prevención de los siniestros viales mediante controles permanentes, fiscalización focalizada y un intenso trabajo educativo.



En este contexto, la SIAT ha desarrollado numerosas capacitaciones, charlas técnicas y seminarios dirigidos a servicios públicos, empresas privadas, establecimientos educacionales y centros de educación superior de la región, promoviendo una mayor cultura de seguridad vial.



A ello se suma un permanente trabajo interinstitucional junto a la Seremi de Transportes y Telecomunicaciones y el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (SENDA Magallanes), con quienes se han implementado mesas técnicas para identificar georreferencialmente los sectores de mayor riesgo, optimizar los recursos operativos e intensificar las fiscalizaciones preventivas.



El Capitán Alexis Pardo reiteró finalmente el llamado al autocuidado y a la responsabilidad de todos los usuarios de las vías.



"Hacemos un llamado a todos los conductores y peatones de nuestra región a respetar las leyes y normas del tránsito, conducir a la defensiva y mantenerse siempre atentos a las condiciones del camino, circulando a una velocidad prudente y razonable. Asimismo, es fundamental verificar el estado mecánico de los vehículos, utilizar siempre el cinturón de seguridad, respetar la Ley No Chat y nunca conducir bajo los efectos del alcohol o sustancias psicotrópicas", concluyó el oficial

