FERIA MEDIEVAL ORGANIZADA POR LA SOCIEDAD TOLKIEN ESTRENA NUEVA LOCACIÓN

Tras verse interrumpida por motivos ajenos a la organización, la Sociedad Tolkien Magallanes ofrecerá la XIII edición de la Feria Medieval en Punta Arenas desde el jueves 9 al domingo 12 de julio. “Esta versión viene recargada, ya que el 2025 no se pudo realizar porque nos encontramos con limitaciones en los arriendos de espacios”, indicó el presidente de esta organización cultural Otto Gesell Yasic.



Por lo anterior, y luego de más de diez años, el evento cambió este año de locación y se realizará en las dependencias de la Escuela Croacia, lo que implica un desafío creativo en el montaje y disposición de los espacios, con el fin de mantener la atmósfera inmersiva que caracteriza este esperado evento, comentó Gesell.



La temática en la cual girará esta versión es una corte medieval, que contará con distinguidos personajes de la nobleza que visitarán el castillo, generando intrigas y misterios durante las cuatro jornadas, expresadas en la tradicional obra de teatro que se realiza durante todo el evento.



“Estas semanas hemos estado enfocados en la elaboración de vestuarios, utilería, ambientación, gestión de trámites y convocatorias a expositores, elencos y organizaciones afines”, agregó. Recordó que las 4 jornadas comienzan a las 15 horas culminando a las 21.



Como siempre, esta decimotercera versión contará con stand de artesanía, gastronomía y otras artes ofrecidas por los expositores, además del rincón infantil y actividades como torneos, música en vivo, danza, concursos y otras sorpresas. Y por supuesto, la siempre demandada Taberna de la Doncella Olvidada. La entrada es liberada, pero se reciben aportes voluntarios.

