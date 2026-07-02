Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
Arca Hogar General
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
casino 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

2 de julio de 2026

FERIA MEDIEVAL ORGANIZADA POR LA SOCIEDAD TOLKIEN ESTRENA NUEVA LOCACIÓN

Como siempre, esta decimotercera versión contará con stand de artesanía, gastronomía y otras artes ofrecidas por los expositores, además del rincón infantil y actividades como torneos, música en vivo, danza, concursos y otras sorpresas.

PREPARACION XIII FERIA MEDIEVAL 4

Tras verse interrumpida por motivos ajenos a la organización, la Sociedad Tolkien Magallanes ofrecerá la XIII edición de la Feria Medieval en Punta Arenas desde el jueves 9 al domingo 12 de julio. “Esta versión viene recargada, ya que el 2025 no se pudo realizar porque nos encontramos con limitaciones en los arriendos de espacios”, indicó el presidente de esta organización cultural Otto Gesell Yasic.

 
Por lo anterior, y luego de más de diez años, el evento cambió este año de locación y se realizará en las dependencias de la Escuela Croacia, lo que implica un desafío creativo en el montaje y disposición de los espacios, con el fin de mantener la atmósfera inmersiva que caracteriza este esperado evento, comentó Gesell.

 
La temática en la cual girará esta versión es una corte medieval, que contará con distinguidos personajes de la nobleza que visitarán el castillo, generando intrigas y misterios durante las cuatro jornadas, expresadas en la tradicional obra de teatro que se realiza durante todo el evento.

 
“Estas semanas hemos estado enfocados en la elaboración de vestuarios, utilería, ambientación, gestión de trámites y convocatorias a expositores, elencos y organizaciones afines”, agregó. Recordó que las 4 jornadas comienzan a las 15 horas culminando a las 21.

 
Como siempre, esta decimotercera versión contará con stand de artesanía, gastronomía y otras artes ofrecidas por los expositores, además del rincón infantil y actividades como torneos, música en vivo, danza, concursos y otras sorpresas. Y por supuesto, la siempre demandada Taberna de la Doncella Olvidada. La entrada es liberada, pero se reciben aportes voluntarios.

Litzy Cobian

ESTUDIANTE MEXICANA INVESTIGA EXTRAÑA PATOLOGÍA EN ESTRELLAS DE MAR ANTÁRTICAS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

REVÉS JUDICIAL PARA SARGENTO DEL EJÉRCITO IMPLICADO EN LA MUERTE DE UN CABO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección del suboficial investigado por el cuasidelito de homicidio del cabo Carlos Palacios. El tribunal determinó que la decisión institucional fue legal y responde a una medida administrativa ante graves faltas a la disciplina.

En un fallo unánime, la Corte de Apelaciones rechazó el recurso de protección del suboficial investigado por el cuasidelito de homicidio del cabo Carlos Palacios. El tribunal determinó que la decisión institucional fue legal y responde a una medida administrativa ante graves faltas a la disciplina.

ejercito cabo Palacios fallecido
nuestrospodcast
detenido01julpuq

CARABINEROS DETIENE A MENOR DE 14 AÑOS TRAS ROBO CON INTIMIDACIÓN Y SERIE DE DELITOS EN PUNTA ARENAS

Arca Hogar General
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
PREPARACION XIII FERIA MEDIEVAL 4

FERIA MEDIEVAL ORGANIZADA POR LA SOCIEDAD TOLKIEN ESTRENA NUEVA LOCACIÓN

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
Arca Hogar General
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
coleccionistas

LA 12ª GRAN MUESTRA DE COLECCIONISTAS Y MAQUETISTAS REUNIRÁ A 42 EXPOSITORES EN PUNTA ARENAS ESTE 4 Y 5 DE JULIO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
casino 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNERS SANCHEZ 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
diputadobianchi

DIPUTADO BIANCHI PLANTEA PROTEGER POR LEY LOS DERECHOS SOCIALES CON UNA "INVARIABILIDAD" SIMILAR A LA OFRECIDA A GRANDES INVERSIONISTAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250