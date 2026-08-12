CARRERAS DE AUTOS, LABERINTOS Y ALFOMBRA DE BAILE: ASÍ FUE LA NUEVA EDICIÓN DE "ARCADE UMAG"

Más de 20 proyectos computacionales se presentaron en una nueva versión de "Arcade UMAG", actividad que muestra a la comunidad los proyectos realizados por estudiantes de las asignaturas de Programación II y Programación Estructurada, correspondientes al Departamento de Ingeniería en Computación e Informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes.

Esta presentación resalta el desarrollo de videojuegos estilo retro arcade realizado por los estudiantes de Ingeniería e Ingeniería Civil en Computación e Informática UMAG, destacando las habilidades que ya poseen los alumnos a tan solo tres semestres de comenzar la carrera.

El académico del Departamento de Ingeniería en Computación e Informática, y organizador del evento, Dr. Roberto Uribe, comentó que "este año hay varias novedades, como juegos de carreras de auto, del tipo laberinto e incluso uno que utiliza el formato de la famosa alfombra de baile, demostrando que, desde el segundo año de carrera, los estudiantes ya pueden desarrollar proyectos bastante elaborados".

El Dr. Uribe también se refirió al uso de la Inteligencia Artificial en la realización de los videojuegos: "El uso de la IA es un drama en todas las universidades del planeta por el tema de 'copiar y pegar', pero aquí los estudiantes entienden su uso como una especie de soporte de tutor. Además, las evaluaciones son constantes, ya que para estos proyectos hay un proceso de dos meses, entonces debes aprobar sabiendo de qué se trata tu juego".

Con casi 15 años de tradición, "Arcade UMAG" ha ido creciendo hasta convertirse en todo un panorama para la comunidad universitaria y también para estudiantes de enseñanza media, interesados en la tecnología y el desarrollo de softwares.

Jaqueline Márquez, jefa de especialidad de la carrera de Programación del Instituto Sagrada Familia (Insafa), valoró la instancia que permitió a cerca de 30 estudiantes de 3° y 4° medio acercarse mucho más a la disciplina. "Las alumnas también están trabajando en el área, utilizando otros programas, entonces es una instancia como para que sigan fortaleciendo los intereses que están creando ahora que están estudiando técnico en programación", comentó.

Experiencia desafiante y divertida

Para los estudiantes, presentar un proyecto en "Arcade UMAG" se convierte en un interesante desafío, no solo debido a la dificultad de la programación, también por la posibilidad de desarrollar videojuegos utilizando sus temáticas favoritas de la cultura pop.

Yanira Mancilla desarrolló el juego "Magic Gear", un juego del subgénero Bullet Hell, que consiste en esquivar balas. Ella comentó que "me inspiré en la saga de videojuegos Touhuo Project, sobre chicas mágicas que van disparando, pero sobre todo esquivando proyectiles. Para este proyecto utilicé el programa Visual Studio y lenguaje C".

Por su parte, Araceli Gaete se inspiró en la saga My Little Pony para crear el proyecto "My Little Pony: Twilight's Magic Adventure", un videojuego de plataformas similar a Super Mario, agregando componentes como disparos y escudos. "Es un proyecto frustrante, pero de buena manera. Se siente excelente cuando puedes hacer bien los códigos y se te desaparecen los errores, pero puede ser complicado cuando agregas cosas nuevas y se rompe todo tu código", explicó.

Francisco Alvarado quiso ir más allá, creando un videojuego similar al Guitar Hero, donde puedes tocar tus canciones favoritas combinando el uso de un control de mando y el de la famosa alfombra de baile, generando una plataforma para dos jugadores. "La alfombra viene de China y no está mapeada con controles convencionales, entonces tuve que mapearla a mano y enviarla directo a mi programa", comentó.