Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

12 de agosto de 2026

CARRERAS DE AUTOS, LABERINTOS Y ALFOMBRA DE BAILE: ASÍ FUE LA NUEVA EDICIÓN DE "ARCADE UMAG"

Esta presentación resalta el desarrollo de videojuegos estilo retro arcade realizado por los estudiantes de Ingeniería e Ingeniería Civil en Computación e Informática UMAG, destacando las habilidades que ya poseen los alumnos a tan solo tres semestres de comenzar la carrera.

arcadeumag

Más de 20 proyectos computacionales se presentaron en una nueva versión de "Arcade UMAG", actividad que muestra a la comunidad los proyectos realizados por estudiantes de las asignaturas de Programación II y Programación Estructurada, correspondientes al Departamento de Ingeniería en Computación e Informática de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Magallanes.

Esta presentación resalta el desarrollo de videojuegos estilo retro arcade realizado por los estudiantes de Ingeniería e Ingeniería Civil en Computación e Informática UMAG, destacando las habilidades que ya poseen los alumnos a tan solo tres semestres de comenzar la carrera.

El académico del Departamento de Ingeniería en Computación e Informática, y organizador del evento, Dr. Roberto Uribe, comentó que "este año hay varias novedades, como juegos de carreras de auto, del tipo laberinto e incluso uno que utiliza el formato de la famosa alfombra de baile, demostrando que, desde el segundo año de carrera, los estudiantes ya pueden desarrollar proyectos bastante elaborados".

El Dr. Uribe también se refirió al uso de la Inteligencia Artificial en la realización de los videojuegos: "El uso de la IA es un drama en todas las universidades del planeta por el tema de 'copiar y pegar', pero aquí los estudiantes entienden su uso como una especie de soporte de tutor. Además, las evaluaciones son constantes, ya que para estos proyectos hay un proceso de dos meses, entonces debes aprobar sabiendo de qué se trata tu juego".

Con casi 15 años de tradición, "Arcade UMAG" ha ido creciendo hasta convertirse en todo un panorama para la comunidad universitaria y también para estudiantes de enseñanza media, interesados en la tecnología y el desarrollo de softwares.

Jaqueline Márquez, jefa de especialidad de la carrera de Programación del Instituto Sagrada Familia (Insafa), valoró la instancia que permitió a cerca de 30 estudiantes de 3° y 4° medio acercarse mucho más a la disciplina. "Las alumnas también están trabajando en el área, utilizando otros programas, entonces es una instancia como para que sigan fortaleciendo los intereses que están creando ahora que están estudiando técnico en programación", comentó.

Experiencia desafiante y divertida

Para los estudiantes, presentar un proyecto en "Arcade UMAG" se convierte en un interesante desafío, no solo debido a la dificultad de la programación, también por la posibilidad de desarrollar videojuegos utilizando sus temáticas favoritas de la cultura pop.

Yanira Mancilla desarrolló el juego "Magic Gear", un juego del subgénero Bullet Hell, que consiste en esquivar balas. Ella comentó que "me inspiré en la saga de videojuegos Touhuo Project, sobre chicas mágicas que van disparando, pero sobre todo esquivando proyectiles. Para este proyecto utilicé el programa Visual Studio y lenguaje C".

Por su parte, Araceli Gaete se inspiró en la saga My Little Pony para crear el proyecto "My Little Pony: Twilight's Magic Adventure", un videojuego de plataformas similar a Super Mario, agregando componentes como disparos y escudos. "Es un proyecto frustrante, pero de buena manera. Se siente excelente cuando puedes hacer bien los códigos y se te desaparecen los errores, pero puede ser complicado cuando agregas cosas nuevas y se rompe todo tu código", explicó.

Francisco Alvarado quiso ir más allá, creando un videojuego similar al Guitar Hero, donde puedes tocar tus canciones favoritas combinando el uso de un control de mando y el de la famosa alfombra de baile, generando una plataforma para dos jugadores. "La alfombra viene de China y no está mapeada con controles convencionales, entonces tuve que mapearla a mano y enviarla directo a mi programa", comentó.

Sobre la experiencia, Francisco manifestó que "fue bastante desafiante, te obliga a pensar de una forma de la que no estás acostumbrado, sobre todo porque apliqué bastante matemáticas, sea para un pseudo 3D que aplica a los fondos o para extraer los bits de las canciones".
colmevetgalgos

COLMEVET REITERA SU RECHAZO A LAS CARRERAS DE GALGOS Y EXIGE LA DEROGACIÓN DEL ARTÍCULO 16° DE LA LEY 20.380

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PDI DETUVO A TRES SUJETOS TRAS INVESTIGACIÓN POR ABIGEATO EN UNA ESTANCIA DE TORRES DEL PAINE

Leer Más

Durante la investigación se logró establecer que, entre los meses de febrero y mayo de este año, se registró la sustracción de bovinos desde la estancia, así como la participación de tres imputados en el delito.

Durante la investigación se logró establecer que, entre los meses de febrero y mayo de este año, se registró la sustracción de bovinos desde la estancia, así como la participación de tres imputados en el delito.

detenidoabigeato
nuestrospodcast
complejofronterizo

AUTORIDADES REFUERZAN COORDINACIÓN PARA FORTALECER LA SEGURIDAD EN EL COMPLEJO FRONTERIZO INTEGRACIÓN AUSTRAL MONTE AYMOND

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
arcadeumag

CARRERAS DE AUTOS, LABERINTOS Y ALFOMBRA DE BAILE: ASÍ FUE LA NUEVA EDICIÓN DE "ARCADE UMAG"

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
capacitaciondocentes

DOCENTES DE DIEZ ESCUELAS SE CAPACITAN PARA FORTALECER LA LECTOESCRITURA Y EL VOCABULARIO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
BANNER SANCHEZ E-COMERECE
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
hospitalclinico

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES ABORDA ANTECEDENTES SOBRE TRANSPORTE DE PACIENTES EN DIÁLISIS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.