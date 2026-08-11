FERIA DEL LIBRO VUELVE CON TRES DÍAS DE ACTIVIDADES EN PUNTA ARENAS

Una nueva versión de la tradicional Feria del Libro "Dinko Pavlov" se realizará los días viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de agosto, en el Centro Cultural "Claudio Paredes Chamorro" y la nueva Biblioteca 114 "Carmen H. de López", espacios que durante tres días reunirán a escritores, editoriales, librerías, artistas y público en torno a una programación que contempla actividades literarias, presentaciones de libros, teatro y acciones de fomento lector.





La XXVIII edición titulada "Punta Arenas trasciende desde sus letras" estará disponible desde las 12:00 horas en el Centro Cultural durante los tres días de la feria. En total serán 17 stands, seis de ellos correspondientes a representantes nacionales de librerías, editoriales, autores y proyectos literarios, y otros 11 de carácter local.

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El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la realización de esta nueva versión de la feria y la incorporación de la Biblioteca 114 como uno de sus espacios. "Vamos a partir el día viernes 21, inaugurando la feria, en este lugar, en el Auditorio, con nuestro gran autor regional, Pavel Oyarzún, con el libro Vasallo y su ruta literaria. Él va a dar una conferencia finalmente sobre sus textos. Por eso es muy importante y estamos muy honrados que él abra finalmente esta feria, sobre todo en este lugar. Y luego, el día viernes en la tarde, tenemos el lanzamiento del libro de Vladimiro Mimica. El día sábado tenemos en la tarde el lanzamiento de un libro que ha causado mucho impacto en Santiago por parte de Valentina Correa. Y el domingo tenemos un amigo periodista de Natales, Rodrigo Cid, con un libro vinculado a la historia del general Contreras", señaló.

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Por su parte, Maribel Valle, profesional del área de Cultura del municipio, explicó que esta edición tendrá como particularidad la utilización de dos espacios culturales. "Vamos a tener la obra de teatro Eduardo Manos de Tijera en dos funciones, el sábado 22, al mediodía y a las 16 horas. Y también vamos a tener 17 stands, 6 de ellos con representantes de librerías, editoriales, autores nacionales y 11 locales que van a estar exhibiendo y vendiendo su literatura en la feria", señaló.





La XXVIII Feria del Libro Dinko Pavlov también contará con un Rincón Infantil, diseñado para acercar la lectura a los niños mediante actividades lúdicas y dinámicas. Durante el sábado y domingo se realizarán cuentacuentos, complementando una programación que busca convocar a las familias y fortalecer el vínculo de la comunidad con los libros y la lectura.

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Finalmente, la autoridad comunal enfatizó la importancia de generar espacios permanentes de acceso a la cultura y el fomento lector, invitando a vecinos y familias a participar gratuitamente de las distintas actividades. "Están todos invitados, totalmente gratis. Así que vamos a tener un lindo fin de semana de lectura aquí en Punta Arenas", concluyó Radonich.