Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO 336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

10 de agosto de 2026

CONVENIO ENTRE CHIC Y SBAP FORTALECERÁ LA CONSERVACIÓN Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CABO DE HORNOS

El Cabo de Hornos alberga una biodiversidad subantártica excepcional y constituye una de las zonas del planeta con menor impacto directo de la actividad humana.

chicsbap

El Centro Internacional Cabo de Hornos (CHIC) se convirtió en la primera institución de investigación aplicada de la región de Magallanes en establecer un convenio de colaboración con el nuevo Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP). El acuerdo forma parte de nueve convenios suscritos por el servicio con instituciones nacionales, con el propósito de enfrentar de manera coordinada los desafíos de conservación en Chile.

En el caso del Cabo de Hornos, la colaboración permitirá aportar información científica subantártica para la toma de decisiones y avanzar en objetivos estratégicos institucionales, como la rezonificación y ampliación de la Reserva de la Biósfera Cabo de Hornos, el fortalecimiento de la gestión de sus áreas protegidas y la generación de conocimiento que permita compatibilizar la conservación con actividades productivas locales, como el turismo sostenible y la pesca artesanal.

El Cabo de Hornos alberga una biodiversidad subantártica excepcional y constituye una de las zonas del planeta con menor impacto directo de la actividad humana. Por sus características geográficas y ecológicas, representa un territorio estratégico para la investigación científica, la conservación y el desarrollo sostenible de Magallanes.

"El principal desafío es implementar áreas protegidas y compatibilizarlas con la economía local y la conservación de la biodiversidad subantártica. La economía y la sustentabilidad van de la mano: ambas son básicas para el bienestar de la región de Magallanes a largo plazo", comentó Eduardo Barros, profesional asociado del CHIC.

El trabajo conjunto, además, busca contribuir a la consolidación de un amplio corredor biológico que se extiende desde el sur de Tierra del Fuego hasta el mar de Drake, articulando conservación, investigación aplicada y desarrollo sostenible.

"Esta firma refuerza una trayectoria de más de dos décadas de trabajo de investigadores y equipos asociados al CHIC, que han apoyado a Conaf en la elaboración de planes de manejo, el levantamiento de líneas de base, la gestión efectiva y la promoción del turismo sostenible en áreas protegidas de la región", agregó Barros.

A través de este convenio, el CHIC fortalece su papel como articulador científico entre la investigación, las instituciones públicas y el territorio, aportando conocimiento aplicado para la conservación efectiva de la biodiversidad subantártica y para un desarrollo productivo compatible con la protección ambiental en la región de Magallanes.

03-IMG-20260731-WA0024 (1)

ENCUENTRO POR EL GUANACO ABORDÓ ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ESPECIE EN CHILE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CADEM: AGENDA DE SEGURIDAD DEL PRESIDENTE KAST GENERA AMPLIO RESPALDO EN SUS PRINCIPALES MEDIDAS

Leer Más

Un 88% respalda el aumento de las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos.

Un 88% respalda el aumento de las penas para quienes recluten a menores de edad para cometer delitos.

Kast
nuestrospodcast
amplian-detencion-para-sujeto-acusado-de-asesinar-a-su-companero-de-tripulacion-en-punta-arenas-750x400

AMPLÍAN DETENCIÓN DE IMPUTADO POR HOMICIDIO OCURRIDO A BORDO DE EMBARCACIÓN EN PUNTA ARENAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
CASINO 336x336-gif
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
chicsbap

CONVENIO ENTRE CHIC Y SBAP FORTALECERÁ LA CONSERVACIÓN Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL CABO DE HORNOS

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
pastilleros

USO DE PASTILLEROS: RECOMENDACIONES PARA ORGANIZAR Y CONSERVAR CORRECTAMENTE LOS MEDICAMENTOS

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
FERIA LABORAL DE TURISMO (1)

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS IMPULSA FERIA LABORAL DE TURISMO CON MÁS DE 350 VACANTES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.