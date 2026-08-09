Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
CASINO-336x336-gif
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

9 de agosto de 2026

PDI INVESTIGA HOMICIDIO A BORDO DE EMBARCACIÓN PESQUERA AL SUR DE PUNTA ARENAS

​Un hombre de 39 años falleció tras una pelea registrada a bordo de una lancha pesquera en el sector de Bahía Mansa. Un hombre de 33 años fue detenido en flagrancia y su detención fue ampliada hasta el miércoles 12 de agosto.

PDI

Durante la madrugada de este domingo, detectives de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas, junto a una médico criminalista y peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) Regional, se trasladaron hasta el sector de Bahía Mansa, ubicado a un costado de Puerto del Hambre, a 56 kilómetros al sur de Punta Arenas, por un homicidio registrado a bordo de una embarcación pesquera.

De acuerdo con las primeras diligencias realizadas en el sitio del suceso, dos tripulantes de una embarcación menor que se encontraba fondeada sostuvieron una discusión que posteriormente derivó en una pelea. Según informó el jefe de la Brigada de Homicidios Punta Arenas, subprefecto Roberto González, uno de los involucrados falleció producto de diversas lesiones cortopenetrantes.

La víctima, cuya identidad era desconocida al momento del hallazgo, fue identificada científicamente mediante el análisis de sus impresiones dactilares realizado por peritos del Lacrim. Se estableció que correspondía a un hombre chileno de 39 años.

El procedimiento fue adoptado inicialmente por personal de la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, que informó los antecedentes al Ministerio Público. La fiscal de turno instruyó que las diligencias investigativas quedaran a cargo de la PDI.

El imputado, un hombre chileno de 33 años, fue detenido en flagrancia y este domingo quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas. El tribunal resolvió ampliar su detención hasta el miércoles 12 de agosto, mientras la PDI continúa realizando diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio. De acuerdo con los antecedentes policiales, el detenido mantenía además tres órdenes de detención vigentes por los delitos de amenazas, lesiones y conducción sin la licencia debida.


incautacionyate

FISCALIZACIÓN INTERAGENCIAL PERMITIÓ INCAUTAR YATE EXTRANJERO POR INFRACCIONES A LA NORMATIVA ADUANERA Y MIGRATORIA

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

PLAZA INTERACTIVA REUNIÓ A CERCA DE 5 MIL PERSONAS EN CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Más de 30 instituciones, servicios y organizaciones participaron en la jornada, que incluyó juegos, actividades recreativas, espacios deportivos, concursos y presentaciones artísticas.

Más de 30 instituciones, servicios y organizaciones participaron en la jornada, que incluyó juegos, actividades recreativas, espacios deportivos, concursos y presentaciones artísticas.

DN 4
nuestrospodcast
Aniversario Cerro Sombrero

CERRO SOMBRERO CONMEMORÓ EL 61.º ANIVERSARIO DE SU DECLARATORIA COMO PUEBLO CON EMOTIVA VELADA

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Cartelera-JUL-PUQ-1080x1080-30
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
Viraliza PUCV logística
YOPPERN NUEVO 336x336
Aniversario Cerro Sombrero

CERRO SOMBRERO CONMEMORÓ EL 61.º ANIVERSARIO DE SU DECLARATORIA COMO PUEBLO CON EMOTIVA VELADA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
Científicos INACH

CIENTÍFICOS DEL INACH PARTICIPAN EN REUNIONES INTERNACIONALES PARA LA CONSERVACIÓN DEL KRIL ANTÁRTICO

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA 336X336PX-ANIVERSARIO_COVEPA
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO-336x336-gif
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
casino hydra spa
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
corearecheta

CORE ARECHETA ARREMETE CONTRA EL MOP: CUESTIONA MILLONARIO PERJUICIO EN HUERTOS FAMILIARES Y ACUSA IMPROVISACIÓN POR EL AERÓDROMO DE PUERTO NATALES

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
logobn (1)
Bories #871 Piso 2, Punta Arenas - Chile [email protected] / [email protected] +56 61 2241417 / +56 61 2241909
logopolartv
960 AM Para toda la region 96.5 FM Punta Arenas y Porvenir 98.5 FM Puerto Natales
radiow (1)
Canal 2 Tv Abierta Analoga. Canal 38.1 - 38.2 Tv Digital Canal 28 Tv Red, Punta Arenas Canal 77 Tv Red, Puerto Natales Canal 41 Claro, Puenta Arenas
© Copyright 2022 RadioPolar.com Todos los derechos reservados.