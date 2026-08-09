PDI INVESTIGA HOMICIDIO A BORDO DE EMBARCACIÓN PESQUERA AL SUR DE PUNTA ARENAS

Durante la madrugada de este domingo, detectives de la Brigada de Homicidios de Punta Arenas, junto a una médico criminalista y peritos del Laboratorio de Criminalística (Lacrim) Regional, se trasladaron hasta el sector de Bahía Mansa, ubicado a un costado de Puerto del Hambre, a 56 kilómetros al sur de Punta Arenas, por un homicidio registrado a bordo de una embarcación pesquera.

De acuerdo con las primeras diligencias realizadas en el sitio del suceso, dos tripulantes de una embarcación menor que se encontraba fondeada sostuvieron una discusión que posteriormente derivó en una pelea. Según informó el jefe de la Brigada de Homicidios Punta Arenas, subprefecto Roberto González, uno de los involucrados falleció producto de diversas lesiones cortopenetrantes.

La víctima, cuya identidad era desconocida al momento del hallazgo, fue identificada científicamente mediante el análisis de sus impresiones dactilares realizado por peritos del Lacrim. Se estableció que correspondía a un hombre chileno de 39 años.

El procedimiento fue adoptado inicialmente por personal de la Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Punta Arenas, que informó los antecedentes al Ministerio Público. La fiscal de turno instruyó que las diligencias investigativas quedaran a cargo de la PDI.

El imputado, un hombre chileno de 33 años, fue detenido en flagrancia y este domingo quedó a disposición del Juzgado de Garantía de Punta Arenas. El tribunal resolvió ampliar su detención hasta el miércoles 12 de agosto, mientras la PDI continúa realizando diligencias para esclarecer las circunstancias del homicidio. De acuerdo con los antecedentes policiales, el detenido mantenía además tres órdenes de detención vigentes por los delitos de amenazas, lesiones y conducción sin la licencia debida.

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