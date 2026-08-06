UMAG REALIZARÁ JORNADA DE ACTUALIZACIÓN DEL REGISTRO SOCIAL DE HOGARES PARA BENEFICIOS ESTUDIANTILES

Con el objetivo de apoyar a quienes proyectan ingresar a la educación superior y postular a becas y gratuidad, la Dirección de Acceso y Formación Continua de la Universidad de Magallanes, en conjunto con la Seremi de Desarrollo Social y Familia desarrollará una nueva jornada de actualización del Registro Social de Hogares (RSH).

La actividad se realizará este sábado 8 de agosto, entre las 9:00 y las 13.00 horas en las oficinas de la Dirección ubicadas en calle O'Higgins #723 (esquina Ignacio Carrera Pinto) y está dirigida a estudiantes, familias y personas interesadas en acceder a beneficios de educación superior, ya que el RSH es un insumo importante de información en la declaración que se hace mediante el Formulario Único de Acreditación Socioeconómica (FUAS), para postular a becas y otros apoyos estudiantiles.

Mónica Espíndola Cabrera, jefa de la Unidad de Admisión y Marketing, explicó que esta instancia busca orientar a la comunidad en la revisión y actualización de sus antecedentes. "La invitación es para quienes necesiten actualizar o revisar su Registro Social de Hogares con miras a acceder a beneficios de educación superior. Es una actividad abierta a toda la comunidad y para realizar el trámite es necesario contar con ClaveÚnica", señaló.

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