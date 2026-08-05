DECLARACIÓN PÚBLICA | LA PISTA NO PUEDE ESPERAR HASTA 2027

​Las 21 organizaciones que integran el Bloque Productivo de Última Esperanza reafirmaron su respaldo a la ejecución del proyecto de mejoramiento de la pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo, enfatizando que la seguridad operacional constituye la principal prioridad para todos. En ese contexto, reiteraron que la obra debe ejecutarse a la mayor brevedad posible y no esperar hasta el primer trimestre de 2027, ya que se trata de una urgencia.



El Bloque Productivo solicita al Ministerio de Obras Públicas agilizar el proceso administrativo y evaluar todas las alternativas que permitan reprogramar la ejecución de los trabajos para el último trimestre de 2026. Asimismo, en coherencia a lo informado por las autoridades respecto del estado de la pista del aeródromo, el bloque exige implementar de manera inmediata un equipo permanente de bacheo que permita monitorear y reparar oportunamente cualquier deterioro de la pista mientras se concreta el proyecto de conservación.



"Nos importa la seguridad y queremos que la obra se realice. Precisamente porque la pista requiere una intervención, creemos que lo responsable es que se hagan las gestiones con urgencia para ejecutar la obra lo antes posible y no esperar hasta 2027. Lo que hemos planteado desde el inicio es una reprogramación que permita compatibilizar la seguridad operacional con la conectividad aérea y el desarrollo económico de la provincia", señaló Adriana Aguilar Lagos, vocera del Bloque Productivo.



Por su parte, Pablo Ampuero, también vocero del movimiento gremial, indicó que las organizaciones continúan a la espera del informe técnico comprometido por la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), el cual, según lo informado por las autoridades durante la mesa público-privada solicitada por el propio Bloque Productivo, sería entregado durante esta semana.



Finalmente, el Bloque Productivo valoró la instalación de la mesa público-privada que deberá extenderse como una instancia de diálogo y reiteró la disposición a seguir colaborando con las autoridades para encontrar una solución que resguarde la seguridad operacional y, al mismo tiempo, minimice los efectos negativos sobre la conectividad aérea, el empleo y la actividad económica de Última Esperanza.



"Nuestro planteamiento no ha cambiado: apoyamos plenamente la ejecución de las obras. Lo que proponemos es realizarlas en el momento que genere el menor impacto para la comunidad, manteniendo siempre como prioridad la seguridad de las operaciones aéreas", concluyeron los dirigentes.



Bloque Productivo de la Provincia de Última Esperanza: 1. Cámara de Turismo de Última Esperanza (CATUE), 2. Confederación del Comercio Detallista y Turismo de Chile, 3. Agrupación de Camioneros de Puerto Natales, 4. Cooperativa Agrícola Campos de Hielo, 5. Asociación de Hostales, Residenciales y Servicios Turísticos de Puerto Natales, 6. Cámara de Turismo de Magallanes y de la Antártica Chilena (Austro Chile A.G.), 7. Asociación de Hoteles y Servicios Turísticos de Torres del Paine (HYST), 8. Asociación de Prestadores de Servicios para la Industria, Acuicultura y Pesca de Natales (APSIA A.G.), 9. Asociación Gremial Pueblo Artesanal Etherh Aike, 10. Asociación de Artesanos Entre Maderas y Lanas, 11. Asociación Gremial de Guías Turísticos Locales de Puerto Natales (AGGNat), 12. Asociación Gremial de Armadores de Transporte Marítimo, Fluvial, Lacustre y Turístico Sur Austral de Chile (ARMASUR A.G.), 13. Asociación de Salmonicultores de la Región de Magallanes, 14. Asociación Gremial de Porteadores de Magallanes, 15. Asociación de Mujeres Patagonas, 16. Cámara de Operadores Turísticos y Agencias Locales (COTA A.G.), 17. Agrupación de Guías de Pesca de Torres del Paine, 18. Asociación Gremial La Hermandad, 19. Agrupación de Artesanos del Paseo de las Artes, 20. Asociación Barrio Comercial Natalis, 21. Asociación Gremial Hostels y Afines Natales (AGHYAN).



