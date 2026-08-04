CARABINEROS DETIENE A CONDUCTOR QUE OCULTÓ UN ARMA BLANCA DURANTE FISCALIZACIÓN EN PUNTA ARENAS

Durante la tarde de este lunes 3 de agosto, personal de Carabineros de la Sección Centauro de Punta Arenas realizaba patrullajes preventivos y controles vehiculares en la población Nelda Panicucci, como parte de los servicios destinados a reforzar la seguridad en el sector.

En el marco de uno de estos controles, los funcionarios fiscalizaron a un conductor, quien durante el procedimiento lanzó un arma blanca hacia el interior del vehículo con la aparente intención de ocultarla.

Ante esta situación, el personal policial procedió a la detención del individuo en el mismo lugar, adoptando el procedimiento correspondiente por el porte del arma blanca.

El imputado fue trasladado hasta la unidad policial para continuar con las diligencias de rigor y, posteriormente, fue puesto a disposición del Ministerio Público, pasando a control de detención durante la jornada de este martes 4 de agosto.

Carabineros reiteró que este tipo de patrullajes preventivos busca reforzar la seguridad de la comunidad, prevenir la comisión de delitos y detectar oportunamente situaciones que puedan representar un riesgo para la población.