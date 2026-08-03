GIO FOSCHINO PRESENTARÁ SU ELECTRÓNICA AMBIENTAL EN CICLO DE SELLO EOLO PRODUCCIONES

El músico magallánico Gio Foschino se presentará este próximo día sábado 08 de Agosto en el espacio "Aike Lab" (Chiloé 755, segundo piso), en el marco de un ciclo de música electrónica y experimental en vivo que celebra los 25 Años del sello regional EOLO Producciones.

Cuenta con una importante trayectoria en la música ambient y electrónica downtempo: es fundador del sello I S L A, integrante del dúo IIOII (nominado a los Premios Pulsar 2024) y autor de los álbumes solistas "Ambi" (2019), "Aculeo" (2020) y "Fin del Mundo", este último editado por Eolo Producciones en 2025. Su obra sonora profundiza en texturas abstractas, atmósferas frágiles y los imaginarios del sur del mundo.Gio Foschino también es fotógrafo y su práctica visual indaga en la relación entre espacio, introspección y trascendencia a través de la observación subjetiva del paisaje.





El sello EOLO Producciones, creado por el dúo magallánico LLUVIA ÁCIDA en 2001 para difundir música local de carácter exploratorio, continuará ofreciendo durante el presente año 2025 más presentaciones de artistas que han publicado bajo su etiqueta.





​La presentación se iniciará a las 20:00 hrs. y la entrada es gratuita.







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