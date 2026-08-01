COMISIÓN DE ECONOMÍA APRUEBA PROYECTO PARA FOMENTAR EL TURISMO Y LA INDUSTRIA AUDIOVISUAL

La Comisión de Economía del Senado aprobó en particular el proyecto de ley sobre reactivación del turismo y fomento de la industria audiovisual, iniciativa que ahora deberá ser analizada por la Comisión de Hacienda. Durante la discusión, la instancia revisó las indicaciones presentadas por parlamentarios y por el Ejecutivo, rechazando la mayoría de estas últimas.

Entre las propuestas que no prosperaron se encuentra la indicación que buscaba eliminar el artículo relativo al tratamiento tributario especial para entidades que desarrollen turismo de reuniones. Asimismo, se aprobaron normas para simplificar el nombramiento de los integrantes de la Comisión de Promoción Turística y regular la elección de los representantes privados que integrarán dicha instancia.

El presidente de la Comisión de Economía, senador Gastón Saavedra, señaló que el proyecto mantuvo su contenido original y afirmó que algunas de las indicaciones del Ejecutivo, a juicio de la comisión, modificaban el sentido de la iniciativa. Agregó que el objetivo es fortalecer la competitividad del país, especialmente en áreas como el turismo científico, con el fin de atraer encuentros internacionales y generar empleo.

Durante la sesión también se abordaron los desafíos para fortalecer el turismo en Chile. La subsecretaria de Turismo, María Paz Lagos, sostuvo que el desarrollo del sector requiere no solo de atractivos turísticos, sino también de mejores condiciones habilitantes, como infraestructura aeroportuaria, conectividad digital, miradores y servicios de calidad para los visitantes.





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