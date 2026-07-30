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30 de julio de 2026

REINSERCIÓN Y SEGURIDAD: HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES Y GENDARMERÍA CONSOLIDAN ALIANZA CON IMPACTO COMUNITARIO

La renovación del convenio entre ambas instituciones permitirá mantener hasta 50 plazas para la ejecución de Prestaciones de Servicios en Beneficio de la Comunidad, fortaleciendo una experiencia que desde 2021 contribuye a la reinserción social, al apoyo de las labores hospitalarias y a la construcción de una comunidad más segura.

hospitalreinserciongendarmeria
Con el propósito de continuar promoviendo la reinserción social y fortalecer el trabajo colaborativo entre instituciones públicas, el Hospital Clínico de Magallanes (HCM) y la Dirección Regional de Gendarmería de Chile suscribieron la actualización del convenio para la implementación de la pena de Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad (PSBC).
 
La ceremonia, realizada este miércoles, fue encabezada por el director del Hospital Clínico de Magallanes, Ricardo Contreras Faúndez, y el director regional de Gendarmería de Chile, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, quienes firmaron el documento en presencia del seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré.
 
La alianza, ha permitido que personas condenadas a esta pena sustitutiva cumplan sus sanciones mediante trabajos no remunerados orientados al beneficio de la comunidad, realizando labores de pintura, limpieza, mantención de áreas verdes y otras tareas de apoyo en dependencias del principal establecimiento de salud de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.
 
El director del Hospital Clínico de Magallanes, Ricardo Contreras Faúndez, destacó el valor social y comunitario de esta iniciativa. "Valoramos enormemente este convenio, que permite que quienes cumplen una sanción contribuyan al funcionamiento de un establecimiento tan importante como nuestro hospital, apoyando labores de mantención, aseo y limpieza que fortalecen el adecuado funcionamiento de nuestros espacios. De esta manera, las personas pueden retribuir a la comunidad mediante un trabajo útil y concreto, siempre bajo protocolos formales y supervisados".
 
Por su parte, el director regional de Gendarmería, coronel Rodrigo Campusano Yáñez, resaltó el impacto que ha tenido esta experiencia en materia de reinserción social. "Estamos muy contentos de renovar este convenio, porque ha demostrado ser una experiencia exitosa. Agradecemos profundamente la confianza que nos ha brindado el Hospital Clínico de Magallanes al abrir sus espacios para que personas condenadas puedan cumplir sus sanciones mediante un aporte concreto a la comunidad. Este trabajo conjunto contribuye de manera efectiva a los procesos de reinserción social y demuestra que es posible generar oportunidades reales de cambio, beneficiando también a la seguridad pública de nuestra región".
 
En tanto, el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Cristóbal Fernández Jofré, enfatizó la importancia de fortalecer redes de colaboración que favorezcan la reinserción y la seguridad de la comunidad. "Agradecemos profundamente al Hospital Clínico de Magallanes por ser parte de esta importante labor. Este convenio constituye una muestra concreta de que la reinserción social es posible cuando existe compromiso institucional y trabajo colaborativo. Sus beneficios alcanzan no solo a quienes cumplen una sanción, sino también a toda la comunidad, porque una reinserción efectiva contribuye a construir una sociedad más segura".
 
La Prestación de Servicios en Beneficio de la Comunidad es una pena sustitutiva contemplada en la legislación chilena que permite a personas condenadas cumplir sus sanciones mediante la realización de trabajos no remunerados en organismos públicos o entidades sin fines de lucro. Su finalidad es promover la responsabilidad personal, favorecer la reinserción social y generar un aporte concreto a la comunidad.
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