EL FRENTE AMPLIO VA A LAS URNAS

​A nivel nacional competirán dos listas: “Unidad para avanzar”, encabezada por Gael Yeomans Araya, y “Frente Amplio para Chile”, encabezada por Constanza Martínez Gil. En Magallanes se inscribió una sola lista para los cargos regionales y territoriales, junto con las candidaturas a representantes del Comité Central.



La nueva Dirección Nacional tendrá el desafío de fortalecer al partido como una alternativa frente al avance de la ultraderecha. Para ello, será necesario reconstruir su vínculo con la militancia y la ciudadanía, tras su primer ciclo en el gobierno.



Las elecciones se realizarán luego del Primer Congreso Ideológico y Estratégico del Frente Amplio, proceso en el que participaron más de cuatro mil militantes de Chile y el extranjero.



Sus conclusiones fueron dadas a conocer el pasado 23 de julio, mediante un documento disponible en el sitio web del partido. El texto reafirma al Frente Amplio como un partido socialista, democrático, feminista, ecologista y descentralizador.



Entre sus principales definiciones figura la necesidad de responder a los problemas que enfrentan las mayorías del país, como el desempleo y el endeudamiento. También plantea fortalecer el rol del Estado como garante de derechos sociales y promover un modelo de desarrollo que genere trabajo digno para las familias chilenas.



Una lista única en Magallanes

En la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena se presentó la lista “Magallanes de Frente”, encabezada por Marco Uribe Saldivia, ex seremi de Vivienda y Urbanismo. La candidatura reúne también a la Consejera Regional Ximena Montaña Velásquez y a otras exautoridades de la región, entre ellas al ex Seremi de Educación, Valentín Aguilera Gómez, a la ex Seremi de Justicia y Derechos Humanos, Michelle Peutat Alvarado y el ex Director de Fosis, Felipe Jeria Palma.

A la Directiva Regional postulan Marco Uribe Saldivia, a la Presidencia Regional; Camila Mansilla Quediman, a la Secretaría Regional; Belén Paiva Espinoza, a la Secretaría de Comunicaciones; Gerardo Álvarez Millapinda, a la Tesorería Regional; y María Villegas Ampuero, a la Secretaría de Formación.

La lista también está integrada por Valentín Aguilera Gómez, candidato al Comité Central Nacional; Michelle Peutat Alvarado y Lisette Marincovich Sierpe, candidatas al Comité Central Regional; Carolina Guzmán Navarro y Marcelo González Aravena, por el Frente de Educación y Ciencias; Felipe Jeria Palma y Javiera Román Amarales, por el Comunal Punta Arenas; Ximena Montaña Velásquez y Carolina Saldivia Salazar, por el Comunal Natales; y Régulo Díaz Velasco, Carolina Herrera Toro y Catalina Pimentel Rodoureira, por el Tribunal Regional.



“Magallanes de Frente” propone abrir una nueva etapa para el partido en la región. Su programa busca fortalecer la formación de su militancia, dinamizar las distintas formas de trabajo territorial y garantizar la presencia del partido en todas las provincias de la región.

Marco Uribe destacó que este proceso electoral se desarrolla en un momento en que fortalecer a los partidos adquiere especial importancia: “El avance de los proyectos autoritarios nos obliga a consolidar al Frente Amplio como una alternativa que defienda la democracia. En Magallanes queremos un partido cercano a sus bases, presente en cada provincia y conectado con las comunidades”.

Asimismo, relevó la importancia de la participación en este proceso: “Invitamos a todas y todos los militantes a votar los días 15 y 16 de agosto. Esta elección es una oportunidad para que cada militante sea parte de la construcción del partido que necesitamos”.

Las elecciones internas definirán las conducciones que estarán a cargo de implementar los acuerdos del Congreso Ideológico y orientar el trabajo político del Frente Amplio durante los próximos dos años.



