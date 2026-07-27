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27 de julio de 2026

ENAP INGRESA A EVALUACIÓN AMBIENTAL PROYECTO POR 690 MILLONES DE DÓLARES PARA LA EXTRACCIÓN DE HIDROCARBUROS EN CONTINENTE

La iniciativa contempla perforación y fractura hidráulica de 115 pozos al interior del Bloque Dorado-Riquelme y Manzano.

EQUIPO DE PERFORACIÓN ENAP

​Consolidando su rol como empresa estratégica para el abastecimiento energético de la región de Magallanes, Enap ingresó al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el proyecto para el desarrollo de nuevos pozos en el sector continental, en el Bloque Dorado-Riquelme y Manzano, por una inversión de US$690 millones.

 
La iniciativa busca desarrollar específicamente la perforación de pozos de hidrocarburos, la fractura hidráulica y la operación de centrales de flujo.

 
“Esta inversión refuerza nuestro compromiso con la región de Magallanes. Sabemos el rol estratégico que cumplimos para el abastecimiento energético y por eso estamos siempre desafiándonos. Hace algunos días dimos a conocer el trabajo que estamos desarrollando en la exploración sísmica 3D para proyectar las operaciones futuras y ver hacia dónde avanzamos; y ahora estamos gestionando los permisos medioambientales para la perforación de pozos”, explicó el gerente de Exploración y Producción (E&P) y de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante.

 
Respecto del proyecto ingresado esta semana, denominado “Desarrollo Minero Perforación y Fractura Hidráulica de Pozos de Hidrocarburos en el Bloque Dorado-Riquelme y Manzano”, el ejecutivo especificó que corresponde a una propuesta de exploración de hidrocarburos en el que aún no está definida la ubicación precisa de las plataformas a construir. “Lo que estamos presentando es un área de exploración (polígono) a desarrollar en la comuna de San Gregorio, que permitirá determinar, de manera progresiva, la ubicación de las plataformas en la medida que sean obtenidos los resultados de producción e información geológica. Esos datos permitirán ir definiendo y precisando su óptima ubicación. Esto debido a que son proyectos de largo plazo con un total de 115 pozos nuevos en continente”, explicó.

 
Adicional a esta Declaración de Impacto Ambiental, Enap ingresó otro proyecto para Tierra del Fuego, denominado “Construcción de Líneas de Flujo para el Transporte de la Producción de los Multipozos Picuyo ZG-D y Patagón Este ZG-A”, por un monto de inversión de 930 mil dólares.

 
La iniciativa estará emplazada en la comuna de Primavera y consiste en la construcción de dos Líneas de Flujo para el transporte de la producción de hidrocarburos desde los multipozos mencionados, integrándola a la red de gasoductos para asegurar el suministro de gas en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

A las dos Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) presentadas hoy, se suma otra ingresada al SEIA el 10 de junio pasado, por 96 millones de dólares, para el desarrollo de perforación y fractura hidráulica en la comuna de Primavera, Tierra del Fuego.

 
Bustamante enfatizó que todas estas inversiones son parte del Plan Enap 2040, que proyecta la compañía de manera eficiente y sostenible hacia el futuro.

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MUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS Y ENAP FORTALECEN AGENDA DE TRABAJO PARA IMPULSAR PROYECTOS CONJUNTOS

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