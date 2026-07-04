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4 de julio de 2026

ENAP Y ASMAR DESLUMBRARON CON SUS CARROS ALEGÓRICOS EN LA CATEGORÍA A DEL CARNAVAL DE INVIERNO 2026

​Las propuestas inspiradas en E.T. y Super Mario Bros fueron parte del tradicional desfile que marcó una nueva edición de la principal fiesta invernal de Punta Arenas.

CARROS

​Los carros alegóricos de ENAP Magallanes y ASMAR Magallanes fueron los protagonistas de la Categoría A del Carnaval de Invierno 2026, presentando dos espectaculares propuestas que combinaron creatividad, color y reconocidas referencias de la cultura popular para cautivar al público que repletó la Costanera de Punta Arenas.

ENAP Magallanes presentó el carro alegórico "Los 80'S", una propuesta inspirada en la emblemática película E.T., que trasladó a los asistentes a una de las décadas más recordadas del cine y la cultura pop, destacando por su detallada escenografía y puesta en escena.

Por su parte, ASMAR Magallanes apostó por "La Gran Aventura Invernal de Super Mario Bros, Aventura en el Estrecho de Magallanes", una colorida representación basada en el popular videojuego, incorporando personajes icónicos y elementos que mezclaron el universo de Mario con paisajes y características propias de la Región de Magallanes.

Ambos carros formaron parte del tradicional desfile del Carnaval de Invierno 2026, una celebración que reúne a miles de personas y que este año conmemora tres décadas de historia, consolidándose como uno de los eventos más importantes del extremo sur del país.

"Los 80's" - ENAP Magallanes



"La Gran Aventura Invernal de Super Mario Bros, Aventura en el Estrecho de Magallanes" - ASMAR Magallanes



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