OBRAS: MEJORAMIENTO RUTAS Y-160 E Y-156 SECTOR LAGUNA AMARGA, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA

​ESTIMADO VECINO (A):



​Para el Ministerio de Obras Públicas, es muy importante informar

​a la comunidad sobre la Obra: Mejoramiento Rutas Y-160 (Tramo:

​Km 0,100 - Km 2,700), e Y-156 (Tramo: Km 0,000 - Km 9,480),

​sector Laguna Amarga, Provincia de Última Esperanza. La cual se

​llevará a cabo en la Comuna de Torres del Paine.



​La finalidad de esta reunión es informar sobre los temas tratados en la reunión ​precedente llevada a cabo el día 22.07 en cuanto al Proyecto. Por lo que se extiende la invitación a las autoridades locales, vecinos, organizaciones comunitarias, gremios del turismo y servicios.



​Por este motivo les informamos que el día lunes 17 de agosto a las 12:00 hrs., se realizará una Reunión Informativa, en el Salón de la Biblioteca Pública N°16, ​Cerro Castillo.



​Atte.,

​Ingeniería Civil Vicente S.A.​



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