15 de agosto de 2026
OBRAS: MEJORAMIENTO RUTAS Y-160 E Y-156 SECTOR LAGUNA AMARGA, PROVINCIA DE ÚLTIMA ESPERANZA
El día lunes 17 de agosto a las 12:00 hrs., se realizará una Reunión Informativa, en el Salón de la Biblioteca Pública N°16, Cerro Castillo.
ESTIMADO VECINO (A):
Para el Ministerio de Obras Públicas, es muy importante informar
a la comunidad sobre la Obra: Mejoramiento Rutas Y-160 (Tramo:
Km 0,100 - Km 2,700), e Y-156 (Tramo: Km 0,000 - Km 9,480),
sector Laguna Amarga, Provincia de Última Esperanza. La cual se
llevará a cabo en la Comuna de Torres del Paine.
La finalidad de esta reunión es informar sobre los temas tratados en la reunión precedente llevada a cabo el día 22.07 en cuanto al Proyecto. Por lo que se extiende la invitación a las autoridades locales, vecinos, organizaciones comunitarias, gremios del turismo y servicios.
Por este motivo les informamos que el día lunes 17 de agosto a las 12:00 hrs., se realizará una Reunión Informativa, en el Salón de la Biblioteca Pública N°16, Cerro Castillo.
Atte.,
Ingeniería Civil Vicente S.A.
FISCAL CRISOSTO Y POSIBLE PASO DE EMBARCACIONES CON DROGA POR MAGALLANES: “SI NO HAY UNA DENUNCIA NO TENEMOS FORMA DE ABORDAR ESE BARCO”
El persecutor detalló ante la Comisión de Seguridad del Senado las vulnerabilidades que enfrenta la región de Magallanes y la Antártica Chilena frente al paso del crimen organizado por zonas como el estrecho de Magallanes.
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