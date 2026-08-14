VICEPRESIDENTE DEL CRUCH DESTACA APORTE DE LAS UNIVERSIDADES REGIONALES: “TENEMOS QUE HACER QUE ESE ROL SEA DEBIDAMENTE RECONOCIDO Y TAMBIÉN APOYADO POR EL ESTADO”

Una mirada desde las regiones extremas al presente y futuro de la educación superior, la ciencia, la inteligencia artificial y el rol estratégico de las universidades regionales entregó esta mañana el vicepresidente ejecutivo del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) y rector de la Universidad de Valparaíso, Osvaldo Corrales Jorquera, durante una entrevista en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

El académico se encuentra en Magallanes en el marco de diversas actividades desarrolladas en Punta Arenas, entre ellas la cuenta pública de la ministra de Ciencia y la ceremonia de asunción de un nuevo periodo como rector de la Universidad de Magallanes del doctor José Maripani Maripani.

Corrales explicó que la visita también tuvo como propósito acercar a las autoridades y representantes de la educación superior a las realidades particulares de las regiones, especialmente aquellas ubicadas en zonas extremas.

“Chile es un país extraordinariamente centralista y siempre es bueno tomar contacto con la realidad de las regiones también para comprender. Para poder ayudar mejor al propósito de empujar la educación en todas las regiones de Chile”, señaló durante la conversación.

El rol estratégico de la Universidad de Magallanes

Uno de los principales puntos abordados durante la entrevista fue el papel que cumplen las universidades regionales en el desarrollo de sus respectivos territorios. En ese contexto, el vicepresidente del CRUCH destacó particularmente la labor de la Universidad de Magallanes, tanto en formación profesional como en investigación, transferencia tecnológica y difusión cultural.

A su juicio, en el caso de Magallanes existe además una dimensión estratégica vinculada a las características geográficas de la región y su cercanía con los territorios antárticos y subantárticos.

“Bueno, hemos venido trabajando en intentar que ese rol tan importante de las universidades en regiones y particularmente de las universidades de zonas extremas sea debidamente reconocido y también apoyado por el estado. La Universidad de Magallanes hace un extraordinario aporte. Sin lugar a dudas en la Formación Profesional de la zona, también en la generación de conocimiento de investigación, de transferencia tecnológica, en la difusión de la cultura”, sostuvo.

Corrales agregó que el papel de la casa de estudios regional trasciende esas funciones tradicionales, relevando su contribución a la soberanía y al conocimiento de un territorio que considera de enorme importancia para Chile.

“La Universidad Magallanes también contribuye a generar soberanía en este territorio antártico y subantártico, que hoy día tiene un valor científico. Sin lugar a dudas estamos delante. Laboratorio natural único en El Mundo, pero también tiene un valor geoestratégico para El País y la Universidad de Magallanes ejerce también o ayuda. Colabora también a ejercer soberanía sobre este territorio que tan importante es para el presente y el futuro del país”, afirmó.

Ciencia frente a la desinformación

Durante la entrevista, el académico también abordó uno de los desafíos que enfrenta actualmente la educación superior: la enorme cantidad de información disponible a través de internet, las redes sociales y las nuevas herramientas de inteligencia artificial.

Corrales planteó que el desafío ya no consiste únicamente en acceder a información, sino en desarrollar las capacidades necesarias para determinar cuál es confiable, pertinente y útil.

“Ciertamente ha puesto a disposición de todas las personas una gran cantidad de información y el desafío que tenemos hoy día por delante es poder discriminar. ¿Cuál es el valor de esa información, que los medios de comunicación que las tecnologías o que la inteligencia artificial? Pone a nuestra disposición porque no toda esa información desafortunadamente tiene el mismo valor, no toda esa información es útil, no toda esa información. Es pertinente”, indicó.

En esa línea, advirtió que la circulación masiva de información también ha ido acompañada de corrientes que cuestionan determinadas evidencias científicas, poniendo como ejemplos los debates en torno al cambio climático y la intervención humana sobre los ecosistemas.

Frente a este escenario, sostuvo que las universidades tienen una responsabilidad particular debido al reconocimiento que mantienen entre la ciudadanía.

“Las universidades gozamos de un gran reconocimiento por parte de la ciudadanía, estamos entre las instituciones más valoradas y tenemos que jugar hoy de un rol muy importante en eso, porque de lo contrario corremos el riesgo de que por desinformación o por mala o por mala información, eventualmente se tomen decisiones que puedan resultar contrarias a. Eh, voy a ser dramático contraria a la sobrevivencia de la especie de nuestro planeta”, manifestó.

Chile y la baja inversión en investigación

Otro de los ejes de la conversación fue la inversión que realiza Chile en ciencia, tecnología, conocimiento e innovación. Corrales calificó esta situación como un desafío que ha atravesado distintos gobiernos y que, a su juicio, requiere una mirada de largo plazo.

“La baja inversión que existe en materia de ciencia, tecnología, conocimiento e innovación es desafortunadamente un mal endémico en nuestro en nuestro país no se relaciona con un gobierno en particular. Ha traspasado a todos los gobiernos la inversión en ciencia, tecnología, conocimiento, innovación en Chile”, afirmó.

El vicepresidente del CRUCH cifró la inversión chilena entre el 0,36% y el 0,41% del PIB, contrastándola con el promedio de América Latina y el Caribe y, especialmente, con los niveles de inversión de países que han desarrollado modelos económicos basados fuertemente en la generación de conocimiento.

“En América latina y el Caribe es casi del 0,7, es decir, casi el doble y en la o c d e que suele ser el referente que Chile utiliza para para compararse es casi del 2,5%, existiendo países como Corea, donde supere el 5%. U otros como Israel, donde es más del 6%”, sostuvo.

A juicio de Corrales, la discusión no debería reducirse a cuánto se gasta en ciencia, sino a comprender que la investigación constituye una inversión necesaria para el desarrollo futuro del país.

“Yo siempre he dicho que también tenemos que hacer una autocrítica porque no hemos sido capaces de persuadir a la política. No digo a ningún gobierno en particular, digo a la política y a la sociedad de que lo que se destina a ciencia, tecnología, conocimiento e innovación no es gasto, sino que es inversión y que los países que se desarrollan son aquellos que logran invertir y acumular investigación”, enfatizó.

Inteligencia artificial: avanzar rápido, pero con resguardos

La incorporación de la inteligencia artificial también ocupó un espacio importante en la conversación. Para el rector de la Universidad de Valparaíso, Chile necesita avanzar en la adopción de estas tecnologías para no perder competitividad, pero el proceso debe considerar aspectos éticos y de protección de la información.

“El problema es que la tecnología avanza mucho más rápido que la capacidad que tienen las sociedades para asimilarla, por lo tanto. Como país tenemos un gran, un gran desafío, esto es que tenemos que hacer una adopción, diría yo relativamente rápida de estas tecnologías para no perder competitividad”, señaló.

Sin embargo, advirtió que esa incorporación debe realizarse con resguardos vinculados a la protección de datos personales, la seguridad de la información y el desarrollo del pensamiento crítico.

“Por otra parte, cómo somos capaces de cautelar también? Elementos que son muy importantes, ya decía yo los éticos, la seguridad de la información, pero también el pensamiento crítico, es decir, el criterio para discernir qué es lo deseable y qué lo no deseable en el uso de esas de esas plataformas y esas herramientas, y eso es algo que es insustituible. Un patrimonio de las personas de los seres humanos”, afirmó.

Modernización del Estado y financiamiento de la educación superior

Corrales también se refirió a la necesidad de avanzar en la modernización del Estado, señalando que las universidades están disponibles para aportar sus capacidades y conocimientos a ese proceso.

“Necesitamos un estado más moderno, necesitamos un estado más ágil, necesitamos un estado que haga un uso más eficiente de recursos que evidentemente todos sabemos que son limitados”, indicó.

En materia de educación superior, planteó además la necesidad de revisar los mecanismos de financiamiento y reiteró la postura del Consejo de Rectores respecto de superar el Crédito con Aval del Estado (CAE).

Según explicó, el sistema implica costos para el Estado, los estudiantes y las propias instituciones de educación superior, recursos que eventualmente podrían destinarse a otras prioridades.

En ese contexto, entregó cifras respecto de la recompra de deuda asociada al sistema: “A 2023 si la memoria no me falla o 2024. El estado ya ha recomprado 9000 millones de dólares. De la cartera de deuda vencida del crédito con aval del Estado, pero de esos 9000 millones de dólares. Sólo 6000 obedecían a la compra del capital de la deuda y 3000 obedecían a garantía intereses seguro y otra y otra cantidad de cosas que en el fondo no benefician a la educación”.

Universidades como conciencia crítica de la sociedad

Otro de los puntos abordados durante la entrevista fue la relación entre las universidades, el debate político y la discusión sobre el orden social. Frente a las posturas que plantean que la política no debería intervenir en los espacios universitarios, Corrales sostuvo que las instituciones de educación superior tienen precisamente entre sus responsabilidades contribuir a la reflexión crítica sobre la sociedad.

“Mire si no se puede hablar y reflexionar acerca. De la sociedad y del orden social en la Universidad de donde se va a hacer, obviamente. Que las universidades. Tenemos como propósito, entre otros, también ser la conciencia crítica de la de la sociedad”, afirmó.

En esa línea, planteó que el conocimiento no puede entenderse como completamente neutral y que las universidades deben mantener espacios abiertos para distintas posiciones, resguardando tanto el pluralismo como la discusión basada en evidencia.

“Lo que debiera preocuparnos, no es si las universidades reflexionamos o no respecto de. El orden social y si eso tiene obviamente un componente político al revés, debiera preocuparnos que no lo hiciéramos”, sostuvo.

Al mismo tiempo, llamó a preservar el pluralismo dentro de las instituciones y a promover debates fundamentados.

“Tal vez el el el lo que debiera, lo a lo que debiéramos estar siempre atento las y los universitarios es a dos cosas en primer lugar. A cuidar, preservar el pluralismo al interior de nuestras instituciones, que todas las puntos de vista puedan ser legítimamente expresados y en segundo lugar, es aquel debate se dé. Racionalmente y en torno a evidencias que podamos tener un debate razonado, pausado y en todo aquello que sea posible. Ojalá basado también en evidencia en datos de modo de ayudar a la sociedad a tomar mejores decisiones”, expresó.

Un proyecto de futuro para Chile

Finalmente, Corrales se refirió a su rol como vicepresidente del Consejo de Rectoras y Rectores de las Universidades Chilenas, cargo que asumió recientemente y que, según explicó, implica una responsabilidad que trasciende la discusión específica sobre educación superior.

El CRUCH, señaló, cumple un papel asesor en materia de políticas públicas ante el Ministerio de Educación y el Ministerio de Ciencia, Conocimiento, Tecnología e Innovación, pero también busca contribuir a debates de mayor alcance sobre el futuro del país.

En ese contexto mencionó iniciativas como Proyecta Chile 2050, impulsada por el Consejo de Rectores junto a la Fundación Desafíos del Futuro y otras organizaciones de la sociedad civil.

“Las universidades somos de las instituciones que más prestigio tenemos en nuestro en nuestro país, y eso, por supuesto, significa, por supuesto, una responsabilidad enorme en también ayudar a construir. Proyectos de futuro que ojalá puedan convocar a toda la sociedad”, manifestó.

Corrales concluyó destacando que el desafío de las universidades chilenas no se limita a formar profesionales, desarrollar investigación o difundir la cultura, sino que también implica aportar a la construcción de un proyecto de sociedad basado en el conocimiento.

“El Consejo de rectores y rectores. En estos 72 años ha renovado su compromiso con Chile en orden a contribuir a construir ese proceso, ese proyecto de sociedad que nos convoca a todas y todos”, concluyó durante su participación en Buenos Días Región de Polar Comunicaciones.

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