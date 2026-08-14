GRUPO EULEN CHILE CAPACITA Y CONTRATA GUARDIAS DE SEGURIDAD EN PUNTA ARENAS

Punta Arenas y la región de Magallanes tiene una creciente demanda de guardias de seguridad especializados para diferentes industrias. Para abordarla con capacidad local, Grupo EULEN Chile ha desarrollado una estrategia en la zona para capacitar este tipo de especialistas, que deben tener exigentes certificaciones en el marco de la nueva Ley de Seguridad Privada.

Mediante este esfuerzo de formación, realizado a través de su OTEC, entre noviembre de 2025 y julio de 2026, Eulen ha dictado un total de cinco cursos de formación OS10, beneficiando a 47 personas (14 mujeres y 33 hombres) en Punta Arenas. “Esta iniciativa busca dar respuesta directa a las necesidades operativas de la industria local, con especial foco en recintos de alta demanda de seguridad en la zona austral de Chile”, planteó Leonidas Bravo, Director Nacional de Seguridad de Grupo EULEN Chile.

Con el objetivo de destacar el impacto social, la formación continua y la generación de empleo formal en la zona extrema austral, Grupo EULEN reconoció a cinco guardias de seguridad que completaron con éxito el curso OS10 y que hoy forman parte activa de su dotación profesional en instalaciones de clientes de Grupo EULEN Chile en la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena.

A la actividad fueron invitadas y asistieron autoridades locales de instituciones públicas como la OMIL, Desarrollo Económico Local y Seguridad Pública de la Municipalidad de Punta Arenas, Seremi de Seguridad Pública, Seremi del Trabajo y Carabineros de Chile, así como representantes de empresas privadas como Zona Austral, Gasco, Melón, EBCO y ACHS, entre otros, que son clientes del Grupo EULEN Chile, junto con ejecutivos y colaboradores de EULEN en Punta Arenas.

Compromiso permanente con la Región de Magallanes

Grupo EULEN Chile proyecta dar continuidad a este plan de desarrollo local. “dados los buenos resultados y la creciente demanda de las empresas e instituciones de la región, tenemos planificados nuevos ciclos formativos OS10, promoviendo así la contratación continua de nuevo personal capacitado y con acreditación vigente en la zona”, concluyó Gustavo Mayer, Director Delegación Zona Sur de Grupo EULEN Chile.