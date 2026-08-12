CLUB ANDINO DESTACÓ TEMPORADA INVERNAL, ESCUELA DE ESQUÍ Y NUEVAS EXPERIENCIAS EN EL CERRO MIRADOR

En una nueva edición de Patagonia On Tour, conducida por Daniela Rodríguez Crema, participó Javier Vergara, presidente del directorio del Club Andino Punta Arenas, quien abordó el desarrollo de la temporada invernal, las condiciones actuales del Cerro Mirador y las actividades que buscan acercar la montaña a la comunidad.

Durante la entrevista, Vergara señaló que la temporada ha sido positiva para el club, con buena presencia de visitantes y diversas actividades junto a la escuela, el equipo deportivo, empresas colaboradoras y la comunidad. Además, expresó su expectativa de que nuevas nevadas permitan extender la temporada hasta fines de agosto o los primeros días de septiembre.

Respecto a las condiciones actuales, indicó que el centro mantiene cerca de ocho pistas habilitadas, con buena nieve especialmente en la parte baja y en zonas para principiantes, aunque llamó a la precaución por sectores con hielo. También destacó el trabajo realizado en la pista de trineos, que este año fue preparada con pisanieves para entregar una experiencia más segura a las familias.

Uno de los puntos centrales fue la Escuela Cerro Mirador, dirigida por Bastián Lecaros, que ofrece clases para niños, niñas, jóvenes y adultos, tanto para quienes se inician en el esquí o snowboard como para quienes desean retomar la práctica. Según explicó, existen programas de fin de semana que incluyen ticket, profesor, equipamiento y clases, con una duración que permite a los participantes avanzar rápidamente.

El Club Andino también ha incorporado nuevas experiencias, como paseos guiados con raquetas de nieve y la preparación de un producto de esquí nocturno guiado, pensado como una actividad segura y acompañada para disfrutar de la ciudad iluminada desde la montaña. Vergara subrayó que el Cerro Mirador es un lugar privilegiado por su cercanía a Punta Arenas y por ser un centro de esquí con vista al mar.

El dirigente también destacó el trabajo formativo del club y el desarrollo de su equipo de competición. Actualmente, una delegación participa en el campeonato Intersur, con 13 competidores, mientras que el equipo cuenta con 18 integrantes y un semillero de cerca de 10 niños. Entre los nombres destacados mencionó a Rafaela Ancapra, Sara Galleguillos, Violeta Marín y Facundo Moraga.

Además, el programa repasó actividades recientes como la tradicional bajada de antorchas, eventos con DJ, celebraciones familiares y actividades para el Día del Niño. Vergara invitó a la comunidad a seguir las redes sociales del Club Andino, donde se informan promociones, paseos guiados, eventos y posibles competencias sujetas a las condiciones de nieve.

Finalmente, recordó que el ingreso al cerro es gratuito y que existen descuentos de lunes a viernes con la Tarjeta Punta Arenas. También planteó como uno de los grandes sueños del club avanzar, en el futuro, en el desarrollo de deportes de invierno en Tres Morros.





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