EDUCACIÓN E IDENTIDAD ANTÁRTICA: ESPECIALISTAS LLAMAN A FORTALECER LA FORMACIÓN Y EL VÍNCULO DE MAGALLANES CON EL CONTINENTE BLANCO

La necesidad de fortalecer la educación antártica desde las primeras etapas de formación y avanzar hacia una mayor identidad de Magallanes como territorio antártico fueron algunos de los principales temas abordados esta mañana en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, en una conversación que reunió a Magaly Vera, coordinadora de docencia del Centro de Investigación Gaia Antártica (CIGA) de la Universidad de Magallanes, y Edgardo Vega, director ejecutivo de la Fundación Antártica21.

La conversación se desarrolló en el marco de los bloques semanales dedicados a la Antártica y al Programa Transforma Antártica de Corfo, instancia que reúne a representantes del ámbito científico, académico, empresarial, educativo y productivo para abordar los desafíos y oportunidades asociados al territorio antártico chileno.

Durante el espacio, Magaly Vera destacó el trabajo que desde la Universidad de Magallanes se ha desarrollado para acercar los asuntos antárticos a la comunidad y formar capital humano especializado. Entre las iniciativas mencionó el programa Minor, que permite a estudiantes de distintas carreras acceder a cursos vinculados con la Antártica, y el Diplomado en Asuntos Antárticos, que cuenta con más de 800 personas certificadas desde sus inicios.

“Creo que ahí justamente lo que falta es lo que tiene que ver con la educación, la educación antártica. Y a mí me gusta mucho promover como soy el área de docencia. Lo que siento y lo que estoy segura, y es que la educación antártica pueda estar dentro de los currículum dentro de lo formal de la educación formal”, sostuvo Vera.

La académica planteó que el desafío no pasa únicamente por incorporar contenidos nuevos al sistema escolar, sino también por entregar herramientas a los docentes para que puedan abordar la temática antártica dentro de los objetivos de aprendizaje existentes.

“Desde los más pequeñitos. Desde kinder. Básica media es necesario que el currículum considere estos temas antárticos. Yo sé porque también trabajo en temas de currículum que es difícil que un currículum cambie, pero no es difícil que los profesores lo puedan adaptar ya de acuerdo a los objetivos generales. El problema es que también le falta eso a los profesores, capacitación”, explicó.

En esa línea, Vera sostuvo que el desarrollo de capital humano constituye una tarea pendiente y una oportunidad para la región, destacando la disposición de la Universidad de Magallanes para continuar impulsando proyectos de formación de acuerdo con las necesidades territoriales.

Una identidad antártica todavía por consolidar

Otro de los ejes de la conversación fue la necesidad de que Magallanes no solamente se reconozca administrativamente como una región vinculada a la Antártica, sino que desarrolle una verdadera identidad antártica.

“Falta la identificación, sentirnos realmente una ciudad antártica, identificarnos con Antártica porque es efectivo que la gente de Magallanes, si tú le preguntas tienen un vínculo, pero es más bien un vínculo magallánico antártico”, señaló Vera.

A su juicio, esta identidad debe ser transversal y constituir una base para iniciativas vinculadas con la ciencia, la educación, el turismo y el desarrollo productivo. En ese sentido, valoró el trabajo desarrollado mediante el Programa Transforma Antártica, donde la identidad antártica ha sido considerada como un componente transversal de la hoja de ruta.

“Necesitamos crear esa identidad antártica”, afirmó, destacando que antes de avanzar en distintos proyectos relacionados con el continente blanco, es necesario que la propia comunidad regional conozca y valore su condición de territorio de conexión con la Antártica.

Por su parte, Edgardo Vega destacó el trabajo que durante los últimos años ha desarrollado la Fundación Antártica21 en ámbitos como educación, cultura, ciencia, conservación y colaboración, señalando que estas áreas buscan ampliar los impactos positivos que puede generar la actividad antártica en la comunidad local.

“Nos hemos dedicado a la educación, a la cultura, a la ciencia, a la conservación y a la colaboración. Son los 5 ejes con los que hemos estado trabajando”, explicó Vega.

El director ejecutivo de la fundación coincidió en que la educación y la cultura deben ocupar un lugar transversal en la estrategia regional, especialmente considerando la condición de Magallanes como puerta de entrada hacia la Antártica.

“Me alegra mucho que el programa Transforma esté abriendo más oportunidades y potenciando esta área y desde la Fundación, obviamente es muy gustosos aportar”, señaló.

Llevar la Antártica a las aulas

Vega también puso como ejemplo distintas iniciativas impulsadas por la Fundación Antártica21 para acercar la temática antártica a niños y jóvenes de la región. Entre ellas mencionó AntarKit, programa educativo que actualmente se implementa en establecimientos educacionales de Punta Arenas y Puerto Williams y que contempla 12 desafíos relacionados con el continente blanco.

“AntarKit es un programa educativo que está implementándose en 5 establecimientos educacionales aquí en la región, cuatro aquí en la ciudad de Punta Arenas y el Liceo también Donald McIntyre en Puerto Williams”, detalló.

El programa contempla además experiencias prácticas, como visitas a laboratorios y espacios científicos, buscando que los estudiantes puedan conocer directamente distintos elementos asociados a la investigación antártica.

Vega sostuvo que una de las claves consiste en aprovechar los contenidos que ya contempla el currículum escolar y utilizarlos para abordar fenómenos antárticos.

“Antártica ofrece ejemplos espectaculares, muy atractivos para revisar contenidos que hoy día están en el currículum”, afirmó.

En esa línea, explicó que materias como gobernanza, democracia o cambio climático pueden ser abordadas utilizando la Antártica como contexto de aprendizaje, evitando necesariamente que la temática sea incorporada como una nueva asignatura o carga adicional.

“En vez de que un niño tenga que hablar sobre democracia y sobre sistemas de representación, bueno, estudiar el sistema de gobernanza de la Antártica con el Sistema del Tratado Antártico, que es un ejemplo de gobernanza democrática”, ejemplificó.

El rescate de la historia antártica

Vega también destacó la importancia de fortalecer el conocimiento de la historia antártica entre las nuevas generaciones, poniendo como ejemplo el rescate de los 22 integrantes de la expedición de Ernest Shackleton, ocurrido hace 110 años con la participación del piloto chileno Luis Pardo y su tripulación.

“Yo creo que no debiera haber ningún niño en esta región, ninguna niña en esta región que no sepa que entre el 25 de agosto y el 3 de septiembre hace 110 años ocurrió una de las epopeyas más importantes en el mundo en el tema antártico como es el rescate de los 22 náufragos de Shackleton por parte de un chileno y una tripulación de chilenos”, sostuvo.

Para el representante de Antártica21, conocer episodios como este permite comprender que la relación de Magallanes con la Antártica no solamente tiene una dimensión geográfica, sino también histórica y cultural.

“Antartizar” la ciudad

Durante la conversación también se abordó la posibilidad de reforzar la presencia de la Antártica en los espacios cotidianos de Punta Arenas, desde la señalética y los nombres de calles hasta la oferta turística y comercial.

Vega valoró iniciativas municipales orientadas a posicionar a Punta Arenas como ciudad antártica, pero planteó que todavía existen oportunidades para profundizar ese vínculo.

“Me parece que todavía hay muchas oportunidades de hacer cosas y aquí se necesita un esfuerzo público privado. Esto no es solo responsable del Estado, también los privados tienen que asumir una responsabilidad de ser una región de Magallanes de Antártica chilena”, manifestó.

En ese sentido, propuso que hoteles, restaurantes y otros servicios puedan incorporar elementos que permitan a quienes visitan la zona comprender que Punta Arenas no solamente es un destino asociado a la Patagonia, sino también un territorio conectado con el continente blanco.

Magaly Vera complementó esta visión recordando una experiencia de capacitación dirigida a taxistas y conductores de minibuses, quienes tienen un contacto directo con los turistas y pueden transformarse en actores relevantes para transmitir el relato antártico de la ciudad.

“Nosotros en esta capacitación, justamente lo que hacíamos era ver que este turista tuviera una experiencia antártica desde la región y estaban justamente los hitos que nosotros podemos ver en el centro de la ciudad. Podíamos hablar de los museos, podían recorrer el mismo Estrecho y verlo con otros ojos”, relató.

Para la académica, uno de los desafíos consiste precisamente en articular los distintos elementos existentes en el territorio bajo un relato común.

“Tenemos nosotros, pero que están más bien desarticuladas. Le falta como ese relato antártico”, concluyó.

La conversación cerró destacando que la educación, la cultura, la ciencia, el turismo y el sector productivo pueden converger en torno a una identidad antártica regional, entendida como una oportunidad para fortalecer el vínculo de Magallanes con el continente blanco y proyectarlo hacia las nuevas generaciones.



