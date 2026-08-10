EJÉRCITO REALIZA RECONOCIMIENTO DE RUTA PARA FORTALECER OPERACIONES CIENTÍFICAS Y LOGÍSTICAS EN LA ANTÁRTICA

En medio de las exigentes condiciones del continente blanco, caracterizadas por bajas temperaturas, nieve, hielo y fuertes vientos, la Sección de Exploración y Rescate (SERO) de la Base Antártica del Ejército (BAE) “Capitán General Bernardo O’Higgins Riquelme” realizó una exploración de la ruta entre la base y el Refugio General Boonen Rivera.

La actividad estuvo a cargo de una patrulla de siete integrantes y contó con un Puesto de Mando instalado en la zona, desde donde se coordinó y monitoreó el desarrollo de la misión.

Durante el reconocimiento, la patrulla recorrió más de 42 kilómetros a través de la península Antártica, en un desplazamiento que se extendió por aproximadamente seis horas. Este tipo de exploración se realiza, al menos, una vez al año y tiene como propósito verificar el estado de las rutas, detectar y levantar información sobre grietas, evaluar las condiciones del hielo y la nieve, y actualizar antecedentes fundamentales para la planificación y ejecución segura de futuras operaciones.

Al respecto, el Comandante de la BAE, Teniente Coronel Carlos Torres B., señaló que “en líneas generales, por las características que tiene la Antártica, las rutas que conectan los distintos refugios o bases deben ser exploradas anualmente. Porque por el dinamismo que tienen las consideraciones climáticas, del hielo, etc., por razones de seguridad y como son puntos de interés de eventuales investigaciones científicas, hay que explorarlas de manera constante. Ese es una parte, y lo otro, que también nosotros nos encontramos preparando el ejercicio PARACACH, que anualmente realizamos con la Base “Esperanza” de Argentina”.

El itinerario hacia el Refugio General Boonen Rivera constituye un corredor estratégico para el apoyo a expediciones científicas y el sostenimiento logístico de las operaciones que el Ejército de Chile desarrolla en el Territorio Chileno Antártico. Asimismo, su reconocimiento permite mantener actualizada la información sobre las condiciones de la ruta y sus puntos críticos.

Seguridad y cooperación binacional

La misión también contempló el reconocimiento de posibles puntos de enlace con patrullas de búsqueda y rescate del Ejército Argentino, considerando la realización de actividades bilaterales orientadas a fortalecer las capacidades de respuesta y cooperación en el continente antártico.

Respecto de la misión, el Comandante de la Sección de Exploración y Rescate O'Higgins, Capitán Eduardo Moreno P., calificó “el trabajo realizado como altamente exitoso. Se cumplieron todos los objetivos planificados, tanto la exploración hacia el Refugio General Boonen Rivera y su ruta, así como también, a los posibles puntos de enlace con la patrulla de búsqueda y rescate del Ejército Argentino. Si bien debimos extender nuestra permanencia en el refugio por un día más, debido a condiciones meteorológicas adversas, esta decisión respondió estrictamente a criterios de seguridad y no afectó el cumplimiento de la misión, ya que fue un factor que se consideró en el proceso de planificación. (…) En definitiva, esta fortaleció nuestras capacidades y nos entregó información valiosa para futuras operaciones en el sector”.

Las condiciones del terreno exigieron una navegación precisa y una conducción segura de las motos de nieve, particularmente en sectores afectados por fuertes vientos y presencia de grietas. La preparación previa consideró aspectos de planificación, logística y seguridad necesarios para enfrentar las particularidades del terreno antártico.

Por su parte, el Operador de Trauma de la SERO, Sargento 2° Eduardo Osses E., manifestó que “la marcha en motos de nieve representó un despliegue de planificación, logística y seguridad previa a la misión. La ruta, actualmente marcada por fuertes vientos y zonas con grietas, exige navegación precisa y técnicas de conducción segura. Asimismo, se exploró un punto estratégico para eventual enlace con patrullas SAR argentinas, con quienes se desarrollará un ejercicio bilateral que fortalecerá la cooperación binacional en operaciones de búsqueda y rescate. En conjunto, la misión reafirma el rol de la Base Antártica del Ejército como garante de seguridad, logística y presencia en la Antártica, asegurando que tanto la ruta como el refugio cumplan con las condiciones necesarias para sostener operaciones prolongadas en el continente blanco”.

De esta manera, la exploración permitió mantener actualizada la información sobre una ruta de relevancia para las actividades científicas, logísticas y de cooperación en la Antártica, además de fortalecer las capacidades de navegación y respuesta del personal desplegado.

La actividad reafirma el profesionalismo, la planificación y la capacidad de adaptación de los integrantes de la Base Antártica del Ejército, capacidades fundamentales para desarrollar operaciones seguras y eficientes en uno de los territorios más extremos e inhóspitos del planeta.