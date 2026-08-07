MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS IMPULSA FERIA LABORAL DE TURISMO CON MÁS DE 350 VACANTES

Más de 700 personas participaron este viernes de la Primera Feria Laboral de Turismo, organizada por la Municipalidad de Punta Arenas, a través de la Dirección de Fomento Productivo y Turismo y la Oficina Municipal de Intermediación Laboral (OMIL), en conjunto con Inacap Punta Arenas. La actividad reunió a 14 empresas y asociaciones gremiales del rubro turístico, las que ofrecieron más de 350 vacantes para desempeñarse en Punta Arenas, Puerto Natales y otras comunas de la región.

Durante la jornada, los asistentes pudieron postular a diversas ofertas laborales en áreas como hotelería, gastronomía, administración, transporte, recreación y turismo aventura. Además, el municipio dispuso de cinco stands de apoyo para la elaboración y actualización de currículum, impresión de documentos, orientación del Registro Social de Hogares, información sobre la Tarjeta Punta Arenas y atención de OMIL; mientras que Sence también participó con un módulo informativo.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó la alta convocatoria y el objetivo de generar oportunidades concretas de empleo para los vecinos. "Estamos hablando de más de 700 personas que participaron en esta feria, donde se ofrecieron 350 cupos laborales gracias a 14 empresas vinculadas al turismo, tanto de Punta Arenas como de Puerto Natales. Queremos agradecer a Inacap por facilitarnos nuevamente este espacio, que ha permitido recibir a muchos jóvenes y mujeres que buscan una oportunidad laboral. Sabemos que existe un alto desempleo en nuestra ciudad y creemos que más que hablar, hay que actuar. Por eso impulsamos estas ferias, que complementan el trabajo permanente que realiza la OMIL para conectar a quienes buscan empleo con las empresas. Además, como municipio entregamos apoyo para confeccionar o actualizar currículums, imprimir documentos y orientar a quienes necesitan herramientas para enfrentar un proceso de postulación. Estamos muy contentos de seguir trabajando junto a Inacap para que nuestros vecinos encuentren un empleo de calidad lo antes posible".

Por su parte, la vicerrectora de Inacap Sede Punta Arenas, Laura Álvarez, valoró el interés de la comunidad y reafirmó el compromiso de la institución con la empleabilidad local. "Hemos visto una gran participación, especialmente de jóvenes y mujeres, lo que demuestra el interés que existe por el sector turístico. Desde Inacap estamos comprometidos con impulsar la empleabilidad en la región y en el país. A esta feria se sumarán nuevas instancias durante los próximos meses, como la Feria Laboral de Sence y la Feria Laboral Inacap. Además, invitamos a todas las personas a utilizar el portal emplea.inacap.cl que es abierto a toda la comunidad, donde pueden acceder a ofertas laborales desde Arica a Punta Arenas, postular a empleos, simular entrevistas y mejorar sus currículums con apoyo de inteligencia artificial. Nuestro desafío es seguir generando oportunidades y contribuir a mejorar los indicadores de empleo en la región".

Entre quienes asistieron a la feria estuvo Lorena Bustamante, quien valoró la iniciativa como una oportunidad concreta para reinsertarse en el mundo laboral. "Me parece una iniciativa muy interesante porque abre nuevas oportunidades de trabajo. Estoy buscando empleo como auxiliar de aseo, mucama o ayudante de cocina, todo relacionado con ese rubro. Agradezco esta ayuda porque también orientan a quienes estamos buscando trabajo. Ya postulé en tres stands y tengo la esperanza de que resulte alguna oportunidad".