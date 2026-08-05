VECINOS AYUDAN A REDUCIR A DELINCUENTE TRAS ROBO CON VIOLENCIA A COLECTIVERO EN PUNTA ARENAS

Un hombre de 27 años fue detenido por Carabineros tras ser sindicado como el presunto autor de un robo con violencia que afectó a un conductor de taxi colectivo durante la mañana de este martes 4 de agosto en Punta Arenas.

El procedimiento se inició cerca de las 08:00 horas, cuando personal de la Primera Comisaría concurrió hasta calle Padre Alberto Agostini, a la altura del 0700, para verificar una denuncia por un delito contra la propiedad.

En el lugar, la víctima, un hombre adulto, relató a los funcionarios que minutos antes había estacionado su taxi colectivo frente al Colegio Charles Darwin, en calle Manantiales, mientras dejaba a su hijo en el establecimiento educacional. Al regresar al vehículo, advirtió que un individuo mantenía las puertas abiertas y estaba sustrayendo diversas especies desde el interior del móvil.

Al intentar impedir el robo y solicitarle al sujeto que abandonara el lugar, el individuo habría intentado agredir al conductor utilizando una botella, originándose un forcejeo entre ambos. Aprovechando la situación, el presunto autor escapó del lugar, siendo perseguido por la víctima.

La persecución culminó en calle Padre Alberto Agostini, entre Hornillas y Ovejero, donde el conductor, con el apoyo de vecinos del sector, logró reducir al individuo hasta la llegada de personal de Seguridad Municipal. Posteriormente, el sujeto fue entregado a Carabineros, quienes concretaron su detención.

Como resultado del procedimiento, la víctima recuperó la totalidad de las especies sustraídas, correspondientes a un teléfono celular, una billetera, las llaves de su domicilio y dinero en efectivo.

El detenido, identificado con las iniciales J.A.G.H., de 27 años, fue aprehendido por el delito de robo con violencia y pasó a control de detención durante la jornada de este miércoles 5 de agosto.

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