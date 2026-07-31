FESTIVAL FOLCLÓRICO ABRIÓ CON TRADICIÓN, COMPETENCIA Y EMOTIVO HOMENAJE MAGALLÁNICO

Con una programación centrada en el folclore chileno más tradicional, un gran marco de público y un emotivo homenaje al periodista Nelso "Chito" Reyes, la Municipalidad de Punta Arenas dio inicio este jueves a la XLV versión del Festival Folclórico en la Patagonia, en una jornada que combinó música, identidad regional y una competencia de alto nivel.

La noche comenzó con la obertura de la Orquesta Latinoamericana bajo la dirección Víctor Veliz, y continuó con las presentaciones de Silvanita y Los del Quincho, la agrupación regional 7 de Julio y el cierre a cargo de Reina Isabel; artistas que hicieron cantar y bailar al público en una velada marcada por la música chilena y las tradiciones nacionales.

En paralelo, el escenario recibió a las doce obras seleccionadas para competir en el certamen, considerado uno de los festivales de la canción folclórica más importantes del sur de Chile y Argentina. Las interpretaciones fueron evaluadas por un jurado integrado por la miembro del elenco estable del Ballet Folclórico Nacional (Bafona) Joyce Valle, el reconocido profesor de música natalino Fabián Ruiz, la cantante y productora argentina Zarina Giardino, la cantante y comunicadora local Dajana Scepanovic, y el locutor y periodista de Radio Bío-Bío, Mario Álvarez; quienes tendrán la misión de escoger a las canciones ganadoras de esta edición.

El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, destacó el desarrollo de la primera jornada y el nivel artístico presentado tanto por los invitados como por la competencia. "Vivimos una noche con una fuerte identidad chilena, donde el folclore tradicional fue el gran protagonista. Silvanita y Los del Quincho abrieron la jornada con una cueca que conectó de inmediato con el público, mientras que la agrupación regional 7 de Julio demostró el enorme talento que existe en Magallanes, logrando una gran cercanía con los asistentes. El cierre con Reina Isabel dio un sello distinto a la velada. Además, la competencia ha mostrado un nivel extraordinario; este año recibimos más de cien canciones postulantes, lo que demuestra el prestigio que tiene nuestro festival y la calidad de los intérpretes que llegan hasta Punta Arenas".

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el reconocimiento a Nelso "Chito" Reyes, periodista y destacado hombre de radio, cuya trayectoria fue homenajeada por su permanente aporte a las comunicaciones y a la identidad regional. La sorpresa emocionó al comunicador, quien recibió el reconocimiento acompañado por su familia y el aplauso del público.

Sobre este homenaje, el jefe comunal señaló que "para nosotros era muy importante reconocer a Nelso. Es una persona profundamente querida por Magallanes, un ejemplo de dignidad, resiliencia y compromiso con las comunicaciones. Quisimos sorprenderlo en esta edición del festival, que además coincide con su último año como funcionario municipal. Su calidad humana y profesional ha marcado a generaciones y creemos que este reconocimiento era un acto de justicia y gratitud por todo lo que ha entregado a nuestra ciudad".