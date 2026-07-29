ALCALDESA ANA MAYORGA SOLICITA CREAR EMPLEOS Y DINAMIZAR LA ECONOMÍA LOCAL A TRAVÉS DE FUERTE INVERSIÓN DEL ESTADO

​Con el propósito de reactivar la economía local y entregar soluciones concretas a los vecinos, la Municipalidad de Natales está impulsando una ambiciosa cartera de proyectos públicos. Si bien la reciente activación de la Mesa Regional por el Empleo proyecta cerca de 800 puestos de trabajo para Magallanes, la administración municipal enfatiza que la verdadera llave para el desarrollo sostenido y la generación de empleos estables en la comuna radica en acelerar la inversión pública local.



Actualmente, la Municipalidad de Natales mantiene una serie de iniciativas estratégicas que, en conjunto, superan los 26.000 millones de pesos en inversión potencial. Entre ellas destacan la transformación del ex Hospital en un Centro Cívico, la construcción de la Costanera Norte, la conservación de calles, la recuperación de espacios públicos y otros proyectos urbanos que permanecen a la espera de financiamiento, permisos o autorizaciones sectoriales para iniciar su ejecución.



Entre las obras más emblemáticas para el desarrollo urbano se encuentra la transformación del ex hospital en un moderno Centro Cívico, un proyecto que contempla una inversión de $13.000.000.000 y que permitirá concentrar y fortalecer los servicios públicos, facilitando enormemente los trámites para todos los natalinos. Actualmente, se advierte que el diseño no cuenta con la aprobación de la Dirección de Obras Municipales, y una eventual modificación a la normativa de construcción podría hacer necesaria su reformulación, impactando plazos y costos. En paralelo, el desarrollo de la Costanera Norte, valorada en $9.263.498.000, promete recuperar el borde costero generando nuevos espacios públicos, potenciando el turismo y mejorando la conectividad peatonal. Esta iniciativa estratégica se encuentra a la espera de la obtención de la Concesión Marítima para continuar su tramitación.



Asimismo, la seguridad, la conectividad y el bienestar en los barrios son una prioridad constante. Por ello, se impulsa el esperado proyecto de Conservación de Calles, con una inversión estimada de $2.500.000.000, destinado a recuperar vías severamente deterioradas, aumentar la seguridad vial y disminuir los costos de mantenimiento de los vehículos de los vecinos, iniciativa que actualmente aguarda la aprobación técnica por parte del SERVIU.



En el ámbito de los espacios de esparcimiento familiar, el municipio busca concretar la Plaza Piloto Pardo, la cual beneficiará a más de 5.000 habitantes con una inversión de $1.350.195.000. Estos recursos fueron solicitados formalmente al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) tras confirmarse la falta de presupuesto en el MINVU para esta materia. Finalmente, la recuperación de las plazas Lanceros y Padre Pedro María Rossa, con un presupuesto actualizado cercano a los $682 millones, transformará sitios eriazos en áreas de integración comunitaria y deporte, aunque la obra registra un retraso a la espera de la aceptación del presupuesto definitivo por parte de la empresa contratista.



La gestión municipal entiende que los procesos administrativos del Estado no deben detener el avance de las comunidades. Por ello, se mantiene un trabajo activo en terreno y en las mesas de toma de decisiones para exigir que Puerto Natales reciba los fondos necesarios.



"Valoramos la instalación de la Mesa Regional por el Empleo y las iniciativas del Gobierno, pero sabemos que estas medidas son insuficientes para la realidad y las necesidades de nuestras familias. El verdadero motor de desarrollo en Natales es la inversión pública. Tenemos proyectos fundamentales esperando financiamiento y permisos sectoriales; obras que no solo cambiarán el rostro de nuestros barrios y nos darán mayor seguridad, sino que garantizarán trabajo directo para nuestra gente. Seguiremos golpeando todas las puertas necesarias para que estos recursos lleguen a nuestra comuna y se transformen en bienestar real." Señalo la máxima autoridad comunal.



Desde el municipio se ha insistido en que la inversión pública posee un efecto multiplicador, ya que moviliza a empresas constructoras, proveedores, profesionales y trabajadores locales, al mismo tiempo que deja infraestructura permanente al servicio de la comunidad. En ese contexto, la administración comunal continuará realizando gestiones ante los distintos organismos del Estado para agilizar los procesos que permitan concretar estas iniciativas estratégicas.



La Municipalidad de Natales reiteró su disposición a colaborar con todas las instituciones involucradas en la reactivación económica regional, convencida de que el trabajo coordinado entre los distintos niveles del Estado permitirá acelerar inversiones que se traduzcan en empleo, crecimiento y mejores oportunidades para las familias natalinas.



