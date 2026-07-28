DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME (P.REP) ANUNCIA MESA DE COORDINACIÓN PERMANENTE CON GREMIOS DE ÚLTIMA ESPERANZA

Como resultado de la reunión realizada el pasado viernes en Puerto Natales, el diputado Alejandro Riquelme anunció la conformación de una mesa de coordinación permanente entre autoridades y representantes de los principales gremios de la provincia, con el objetivo de abordar de manera conjunta las principales dificultades que hoy enfrentan los sectores productivos de Última Esperanza.



La reunión efectuada por el diputado Alejandro Riquelme, y el delegado presidencial provincial, Liber Lazo, tuvo la asistencia además de representantes de los gremios y empresas del turismo, comercio y acuicultura, quienes analizaron una serie de materias prioritarias para la provincia, entre ellas el próximo proyecto de conservación de la pista del Aeródromo Teniente Julio Gallardo, las futuras obras en el camino de acceso a Laguna Amarga y los horarios de funcionamiento de los pasos fronterizos, que en reiteradas oportunidades limitan la operación de empresas de transporte, turismo y logística.



La reunión marcó además la primera instancia presencial encabezada por un diputado junto a los gremios de Puerto Natales para analizar específicamente la situación del aeródromo, infraestructura considerada estratégica para el desarrollo económico y turístico de la provincia.



Este encuentro es el resultado de una serie de gestiones que el parlamentario ha desarrollado durante las últimas semanas. Antes de reunirse con los gremios, Riquelme sostuvo en Santiago reuniones de trabajo con la Dirección de Aeropuertos del Ministerio de Obras Públicas, autoridades del MOP, representantes de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) y operadores de líneas aéreas, con el propósito de conocer en detalle el estado de la infraestructura, las alternativas de intervención y los efectos que podrían tener las futuras obras sobre la conectividad aérea de Puerto Natales.



Además, el diputado realizó una visita inspectiva al propio Aeródromo Teniente Julio Gallardo, junto a encargados de la DGAC recorriendo la pista y las instalaciones junto a especialistas para constatar en terreno el estado de la carpeta de rodado y levantar antecedentes que permitieran complementar la información obtenida en Santiago.



Durante esta semana, además, sostuvo nuevas reuniones de coordinación con la delegada presidencial regional y con los equipos técnicos de Vialidad y de la Dirección de Aeropuertos del MOP en Magallanes.



Tras revisar los antecedentes disponibles, la conclusión fue clara: la intervención del aeródromo no puede seguir postergándose, ya que de mantenerse las actuales condiciones existe el riesgo de que, en el futuro, la infraestructura deje de cumplir los estándares operacionales y de seguridad exigidos para su funcionamiento.



En ese contexto, los asistentes acordaron conformar una mesa de trabajo permanente que volverá a sesionar durante esta semana, aprovechando la presencia en la región de los parlamentarios que se encuentran en semana distrital, con el objetivo de sumar esfuerzos institucionales, coordinar gestiones con los organismos competentes y realizar un seguimiento permanente tanto a las obras del aeródromo como a las demás materias planteadas por los gremios.



"Puerto Natales necesita soluciones concretas y coordinación entre quienes toman las decisiones. Esta mesa busca justamente eso: reunir a las autoridades y a quienes generan empleo y desarrollo para avanzar en proyectos tan relevantes como el aeródromo, la conectividad vial y el funcionamiento de nuestros pasos fronterizos. Nuestro compromiso es seguir impulsando estas gestiones hasta que existan soluciones definitivas para la provincia", concluyó el diputado Alejandro Riquelme



