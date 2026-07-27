DIPUTADO CARLOS BIANCHI CHELECH SOBRE ZONA FRANCA "YO ESPERO HAYA UNA ADMINISTRACIÓN DISTINTA"

El diputado por la Región de Magallanes, Carlos Bianchi Chelech, realizó una extensa evaluación de la agenda económica y legislativa del Gobierno durante una entrevista concedida esta mañana al programa Buenos Días Región, de Polar Comunicaciones, donde criticó la reforma tributaria impulsada por el Ejecutivo, defendió una mayor protección para los derechos sociales, abordó el desarrollo de proyectos estratégicos para Magallanes y planteó la necesidad de reformular el modelo de Zona Franca.

Uno de los principales cuestionamientos del parlamentario apuntó a la reforma tributaria, la que —según sostuvo— beneficia principalmente a las grandes empresas y no entrega respuestas inmediatas a la ciudadanía.

"Este proyecto, Christopher, que beneficia al 1% más rico que hace que esa empresa millonaria pague menos impuestos, pero que los socios de esas empresas no paguen el impuesto a la utilidad, a la ganancia. (...) A mí no me dio para respaldar algo que solo va a beneficiar a este 1% más rico. ¿Y qué pasa con el resto de la gente?", afirmó.

Bianchi también criticó el acuerdo alcanzado para incorporar una devolución parcial del IVA en la compra de pañales y algunos medicamentos, asegurando que el beneficio es insuficiente y de difícil acceso para las familias.

"En resumen, lo que negoció Quiroz con este partido, comillas de la gente es que si es que la persona primero tiene que comprar con una boleta electrónica, luego tiene que imprimir la boleta electrónica. Luego postula a una probable rebaja y después de 2 meses. Si es que el Estado le devuelve 3534 pesos."

En ese contexto, anunció que votará en contra del proyecto cuando sea discutido en la Cámara.

"Vamos a votar este proyecto la próxima semana. Tal cual está por supuesto que yo no lo voy a votar a favor, vamos a hacer juicios críticos muy fuertes porque no estamos para que haya una burla pocas veces vista antes hacia la gente."

Respecto de los argumentos del Gobierno sobre los efectos futuros de la reforma, el diputado cuestionó que se solicite a la población asumir sacrificios durante varios años antes de ver resultados.

"Tú no puedes decirle a un país entero que hay que pagar este costo y que se aguanten. Que se la banquen 10 años, 5 años, porque si no, bueno, para qué está administrando cuando lo que debiera ser un administrador, un presidente de la República o presidenta o el gobierno que sea primero es gobernar, administrar."

Proyecto para proteger beneficios sociales

Durante la conversación, Bianchi explicó que presentó una reforma constitucional inspirada en el principio de "invariabilidad" que el Ejecutivo propone para las grandes inversiones, pero orientada a resguardar beneficios sociales.

Según explicó, la iniciativa busca impedir que futuros gobiernos modifiquen durante un período determinado materias como pensiones, beneficios previsionales y derechos laborales.

"Yo hice un proyecto de ley de reforma constitucional que lo que hace es aplicar la misma invariabilidad que este gobierno aplica para las grandes inversiones. Para las personas."

Añadió que la propuesta busca entregar estabilidad a quienes dependen de políticas públicas.

"Yo quiero ver si eso aplica también para proteger, sobre todo las pensiones y sobre todo los temas laborales."

Desarrollo de Magallanes

En materia regional, el parlamentario manifestó que Magallanes posee condiciones únicas para transformarse en uno de los principales polos de crecimiento económico del país gracias a la diversidad de su matriz productiva.

"Somos la región que tiene la mayor diversificación económica. Gas, petróleo, carbón, hidrógeno verde, pesca, acuicultura, salmonicultura, turismo, maderero, ganadero. O sea, no hay ninguna región de Chile, ninguna, ninguna que tenga esta matriz tan diversificada como nosotros."

En esa línea, sostuvo que la región podría crecer por sobre el promedio nacional.

"Yo creo que Magallanes puede crecer sobre el 5%, sobre el 5%, sobre el 4%."

El diputado llamó además a acelerar inversiones en infraestructura portuaria, conectividad y proyectos energéticos, señalando que el desarrollo regional requiere liderazgo y mayor coordinación público-privada.

"Tenemos un futuro promisorio. Diría que tenemos una región no solo maravillosa, hermosa, una Patagonia hermosa que ya se la quisiera cualquier país del mundo, pero nos falta creernos esta historia y nos falta un liderazgo fuerte que conecte toda esta diversificación económica con el resto del mundo para llevar a cabo inversiones mucho más grandes que la que tenemos hoy día."

Asimismo, manifestó su respaldo a las iniciativas que generen empleo respetando la normativa ambiental.

"Hay que apoyar y hay que respaldar absolutamente toda actividad que genere buen trabajo, que respete el medio ambiente, que cumpla con las normas."

Críticas al modelo de Zona Franca

Otro de los temas abordados fue el futuro de la concesión de Zona Franca, cuyo contrato vence en los próximos años.

Bianchi sostuvo que el sistema perdió parte de su objetivo original de regular precios para los habitantes de la región.

"Zona Franca dejó el espíritu inicial que era de regulación de los precios."

A juicio del legislador, el modelo debe ser revisado antes de una eventual nueva licitación.

"Yo espero que haya una administración distinta. Espero que en esto haya una participación distinta de la gobernación, que tenga una administración más involucrada, no solo recibir el cheque una vez al año."

Finalmente, manifestó su intención de reunirse con empresarios y usuarios históricos del recinto franco para conocer sus propuestas de cara a la futura administración.

"Tengo todo el deseo de juntarme con los verdaderos actores de la Zona Franca, con los que llevan años haciendo, dando trabajo, haciendo empresa con mucho esfuerzo, magallánicos renombrados que están allí. Me encantaría volver a juntarme para conocer detalles de cómo ellos proyectan la Zona Franca."

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