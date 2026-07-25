Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

25 de julio de 2026

VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA SE AMPLÍA A TODA LA POBLACIÓN EN MAGALLANES

​La inmunización gratuita está disponible para todas las personas desde el 23 de julio. Autoridades sanitarias reforzaron el llamado a vacunarse ante el retorno a clases y la circulación de virus respiratorios durante el invierno.

ROD_8095 (Copiar)

El Sector Salud de Magallanes informó que, desde el jueves 23 de julio, la vacunación contra la influenza se amplió a toda la población, permitiendo que cualquier persona pueda acceder gratuitamente a esta inmunización, independiente de si pertenece o no a los grupos de riesgo definidos al inicio de la Campaña de Invierno 2026.

El anuncio fue reforzado durante un operativo de vacunación extramural realizado en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, en el marco de la entrega de kits para la Corrida Nocturna Familiar. En la actividad participaron el seremi de Salud (S), Eduardo Castillo; el seremi del Deporte, Jacques Roux; representantes del área de Salud de la Cormupa y equipos de la Seremi de Salud y del Servicio de Salud Magallanes.

El seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó que la ampliación responde al retorno a clases tras las vacaciones de invierno y a las bajas temperaturas propias de la temporada, factores que podrían favorecer un aumento de la circulación de virus respiratorios. En ese contexto, reiteró el llamado a quienes aún no se han vacunado a acudir a los distintos puntos habilitados para recibir la dosis.

Las autoridades recordaron que la vacunación debe complementarse con medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar y utilizar mascarilla en caso de presentar síntomas. Además, se informó que este sábado 25 de julio, entre las 14:30 y las 18:00 horas, un equipo de Atención Primaria de Salud realizará un operativo de vacunación en el Mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas.

De acuerdo con la vigilancia epidemiológica regional, durante la semana epidemiológica 28 la positividad de virus respiratorios en Magallanes fue de un 36,8%, cifra inferior al 45,1% registrado la semana anterior. Al 23 de julio, la cobertura regional de vacunación contra la influenza alcanza un 73,30%, con un total de 71.919 dosis administradas.



drfigueroa

HOSPITAL CLÍNICO DE MAGALLANES LLAMA A REFORZAR LA VACUNACIÓN ANTE CIRCULACIÓN DE VIRUS RESPIRATORIOS Y AUMENTO DE CASOS DE COQUELUCHE

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

ESCUELA DE CARABINEROS DE MAGALLANES: GOBIERNO REGIONAL, ALTO MANDO POLICIAL Y DELEGACIÓN PRESIDENCIAL SUMAN AVANCE AL PROYECTO

Leer Más

Los avances convergen en la propuesta de la Escuela de Formación consignada dentro del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), impulsado por la actual administración del Gobierno Regional.

Los avances convergen en la propuesta de la Escuela de Formación consignada dentro del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE), impulsado por la actual administración del Gobierno Regional.

gorecarabineros
nuestrospodcast
ROD_8095 (Copiar)

VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA SE AMPLÍA A TODA LA POBLACIÓN EN MAGALLANES

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
ROD_8095 (Copiar)

VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA SE AMPLÍA A TODA LA POBLACIÓN EN MAGALLANES

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
PM 1

OBRAS DEL PARQUE MARÍA BEHETY IMPIDEN REALIZAR LA FIESTA CRIOLLA 2026

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
novaaustral

NEGOCIACIÓN COLECTIVA EN NOVA AUSTRAL TERMINA SIN ACUERDO: TRABAJADORES IRÁN A HUELGA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250