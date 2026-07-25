VACUNACIÓN CONTRA LA INFLUENZA SE AMPLÍA A TODA LA POBLACIÓN EN MAGALLANES

El Sector Salud de Magallanes informó que, desde el jueves 23 de julio, la vacunación contra la influenza se amplió a toda la población, permitiendo que cualquier persona pueda acceder gratuitamente a esta inmunización, independiente de si pertenece o no a los grupos de riesgo definidos al inicio de la Campaña de Invierno 2026.

El anuncio fue reforzado durante un operativo de vacunación extramural realizado en el Gimnasio Fiscal de Punta Arenas, en el marco de la entrega de kits para la Corrida Nocturna Familiar. En la actividad participaron el seremi de Salud (S), Eduardo Castillo; el seremi del Deporte, Jacques Roux; representantes del área de Salud de la Cormupa y equipos de la Seremi de Salud y del Servicio de Salud Magallanes.

El seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó que la ampliación responde al retorno a clases tras las vacaciones de invierno y a las bajas temperaturas propias de la temporada, factores que podrían favorecer un aumento de la circulación de virus respiratorios. En ese contexto, reiteró el llamado a quienes aún no se han vacunado a acudir a los distintos puntos habilitados para recibir la dosis.

Las autoridades recordaron que la vacunación debe complementarse con medidas preventivas como el lavado frecuente de manos, la ventilación de espacios cerrados, cubrirse la boca y la nariz al toser o estornudar y utilizar mascarilla en caso de presentar síntomas. Además, se informó que este sábado 25 de julio, entre las 14:30 y las 18:00 horas, un equipo de Atención Primaria de Salud realizará un operativo de vacunación en el Mall Espacio Urbano Pionero de Punta Arenas.

De acuerdo con la vigilancia epidemiológica regional, durante la semana epidemiológica 28 la positividad de virus respiratorios en Magallanes fue de un 36,8%, cifra inferior al 45,1% registrado la semana anterior. Al 23 de julio, la cobertura regional de vacunación contra la influenza alcanza un 73,30%, con un total de 71.919 dosis administradas.





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