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4 de mayo de 2026

MUNICIPIO GESTIONA SOLUCIONES CON SERVIU POR AFECTACIONES EN AVES AUSTRALES

​Los vecinos expusieron problemas de conectividad e inundaciones derivados del proyecto vial.

REUNIÓN CON SERVIU (7)

La Municipalidad de Punta Arenas sostuvo una reunión junto al Serviu y vecinos de la población Aves Australes para abordar las problemáticas generadas por las obras asociadas al proyecto de Avenida Circunvalación, intervención mandatada por el Servicio de Vivienda y Urbanización y que, según denunció la comunidad, ha provocado inundaciones, dificultades de acceso y afectaciones en la calidad de vida del sector.

El encuentro fue gestionado por el municipio luego de las denuncias planteadas por los residentes y de una visita en terreno realizada días atrás por autoridades comunales y equipos técnicos municipales, instancia en la que se constató el impacto de las obras ejecutadas por el Serviu.

El alcalde Claudio Radonich señaló que el municipio ha acompañado a los vecinos para visibilizar el problema y buscar soluciones junto al organismo responsable del proyecto. "Era una reunión muy necesaria. Cuando se presentó el proyecto de Circunvalación se mostró una obra importante para la ciudad, pero no se explicó con claridad la afectación directa que tendría para Aves Australes, que quedó literalmente encerrada", afirmó.

La autoridad comunal explicó que las intervenciones modificaron considerablemente el nivel del terreno en el borde de la población. "Tras las obras sanitarias y de urbanización el terreno subió mucho y hoy existe un desnivel importante que provoca que el agua escurra directamente hacia las viviendas. No es que se anegue un poco: las casas se inundan", sostuvo.

Radonich agregó que las lluvias recientes evidenciaron nuevamente la complejidad del problema. "Con cerca de 35 milímetros de lluvia varias viviendas terminaron afectadas. Por eso como municipio solicitamos formalmente esta reunión y estamos colaborando para que se generen soluciones tanto inmediatas como definitivas", indicó el edil.

Durante el encuentro, Serviu presentó parte del plan maestro proyectado para el sector, que considera futuras obras de conectividad y mitigación. Entre ellas se contempla el diseño de una caletera y la apertura de una nueva vía de conexión hacia calle Condell, además de intervenciones para el manejo de aguas lluvias.

El director de Obras Municipales, Alex Saldivia, valoró que se comenzaran a abordar medidas concretas. "Pudimos conocer en detalle las obras futuras que contempla el proyecto y cómo estas podrían ayudar a mitigar los efectos actuales. También se plantearon soluciones para mejorar la conectividad y evitar que esta población quede aislada del resto de la ciudad", explicó.

Por parte del Serviu, el director subrogante Omar González indicó que se acelerará la licitación de los diseños comprometidos y que durante los próximos días se realizará una visita técnica junto a vecinos y profesionales municipales. "Vamos a revisar posibles medidas de mitigación con el contrato de conservación de aguas lluvias para reaccionar rápidamente antes de nuevas precipitaciones", señaló.

La presidenta de la Junta de Vecinos N°38 Aves Australes, Galicia Lemus, valoró la gestión realizada para concretar el encuentro. "Agradezco al alcalde por haber impulsado esta reunión. Esperamos que las soluciones sigan avanzando y que podamos continuar participando en las próximas conversaciones", expresó.

En tanto, la tesorera de la organización vecinal, María Obando, indicó que la situación afecta al sector desde hace bastante tiempo. "Gracias a la gestión del municipio se empezó a mover este tema. Lo importante ahora es que las soluciones se cumplan y que los vecinos podamos ser considerados", manifestó.

Desde el municipio señalaron que continuarán participando en las mesas de trabajo junto al Serviu y los vecinos del sector, con el objetivo de hacer seguimiento a las medidas de mitigación comprometidas y al desarrollo de las soluciones proyectadas para Aves Australes.  

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