FACH Y REINO UNIDO REFUERZAN COOPERACIÓN EN LA ANTÁRTICA TRAS REUNIÓN PROTOCOLAR

El comandante en jefe de la Fuerza Aérea de Chile (FACh), general del aire Hugo Rodríguez González, sostuvo una reunión con el embajador del Reino Unido en Chile, David William Concar, instancia en la que se abordaron temas estratégicos con especial énfasis en la Antártica.

Durante la audiencia, realizada en la Comandancia en Jefe de la institución, ambas autoridades analizaron el rol que cumplen Chile y el Reino Unido en el continente blanco, destacando la importancia de la cooperación internacional para su protección, investigación y presencia en la zona.

El encuentro también permitió revisar materias vinculadas a la defensa y el desarrollo espacial, áreas en las que ambos países mantienen vínculos de colaboración. En este contexto, se relevó la necesidad de fortalecer el trabajo conjunto frente a los desafíos que presenta la Antártica.

El embajador Concar, quien asumió funciones en marzo de este año, cuenta con experiencia en representación diplomática en distintos países y organismos internacionales. Su participación reciente en la FIDAE 2026 también permitió destacar la relación entre la Royal Air Force y la FACh.

La reunión se enmarca en una agenda de cooperación bilateral que considera a la Antártica como un espacio clave, tanto por su valor estratégico como por su relevancia científica y ambiental.

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